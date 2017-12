Il giovane Holden - J. D. Salinger (4)

“Il giovane Holden” - J. D. Salinger

“Il giovane Holden”, il cui titolo originale è “The Catcher in the Rye”, è il libro più conosciuto dello scrittore americano J. D. Salinger.Salinger è vissuto tra il 1919 e il 2010, tra le sue altre opere abbiamo anche: “Nine Stories”, “Franny and Zooey” e “Alzate l'architrave, carpentieri e Seymour. Introduzione”, tuttavia, “Il giovane Holden”, scritta nel 1951, è quella che ha riscosso più successo.“Il giovane Holden” è un romanzo di formazione, narrato in prima persona dal giovane protagonista, Holden Caulfield.Lo stile è immediato, diretto, semplice, cristallino e chiaro, a volte gergale, e questa sua peculiarità rende il libro adatto a chi si sta approcciando alla lettura.Il tema fondamentale del romanzo è la crescita, la formazione, il passaggio – a volte drammatico – dall’adolescenza all’età adulta.Inoltre, il giovane Holden critica con cinismo il mondo intorno a sé, il vuoto valoriale e la mancanza di autorevolezza e rispettabilità nelle figure adulte che lo circondano.Il romanzo ha un arco narrativo di tre giorni: Holden è stato espulso l’ennesima volta da una scuola e decide di andar via dalla scuola prima ma per non tornare a casa ed evitare la reazione dei genitori, si rifugia in un hotel scadente.Il romanzo è stato particolarmente apprezzato dalla critica in quanto Holden rappresenta un’intera generazione ed è il ritratto dei giovani adolescenti degli anni ‘50 del Novecento, che si preparano a varcare la soglia della vita adulta: alla ricerca dell’evasione nelle sue svariate forme, in costante opposizione all’autorità, alla ricerca di un “proprio posto nel mondo”.