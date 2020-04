The secret

The secret , è un libro che prende spunto dall'omonimo film , prodotto dalla stessa autrice in tutti e due i casi. la storia dell'autrice è molto controversa e avvincente . Inizialmente la vita della autrice andava a rotoli e i suoi rapporti sociali erano molto burrascosi , ma un giorno ebbe un dono. Il dono in questione era un libro regalato dalla figlia dell' autrice .