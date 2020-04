Recensione libro Il sogno di Lola

Informazioni generali sul romanzo

Trama de Il sogno di Lola

Il romanzo. Una ragazzina nell'Italia fascista è ambientato nell'Italia controllata dal regime fascista di Benito Mussolini e descrive dunque la vita di Lola, una ragazza che visse in quel periodo difficile, contrassegnato come detto dall'affermazione del totalitarismo fascista. Il libro è stato scritto dall'autrice Bruna Franceschini ed è stato pubblicato nel corso dell'anno 2011.Grazie a questo romanzo è possibile capire la situazione politica e storica dell'Italia e dell'Europa negli anni in cui si affermarono i totalitarismi. All'interno del romanzo vengono analizzati tutti gli aspetti principali tipici dei regimi totalitaristi, come ad esempio il controllo totale sulla società dell'epoca mediante la propaganda politica che inquadrava le persone con l'intento di omologarle nell'ambito di un unico modello di riferimento sociale secondo gli schemi rigidi del regime. Si tratta di un romanzo molto educativo ed è per questo motivo che viene anche consigliato nelle scuole.Viene descritta la vita di Lola in un'epoca di restrizioni, privazioni, in cui si stava anche consumando una delle più grandi tragedie della storia, ovvero l'Olocausto e gli orrori della Seconda Guerra Mondiale.è un romanzo che tra ispirazione da fatti realmente accaduti durante il periodo fascista. Lola è una ragazzina che, consapevole del regime dittatoriale a cui il popolo italiano è sottoposto, cerca di rimanere fedele ai valori di libertà e giustizia che i suoi genitori le hanno insegnato e a cui hanno consacrato le loro esistenze. Lola guarda quindi con occhi consapevoli il mondo che la circonda, mentre la maggior parte dei suoi coetanei è ignara della realtà e vive nell'ignoranza.Le avventure di Lola sono il filo conduttore che si svolge sullo sfondo della dittatura fascista, svelando il panorama italiano ed europeo. Dalle spie del regime ai combattenti silenziosi che si opponevano alla dittatura con gesti di solidarietà, dalle aule di scuola alle macerie delle città bombardate: il romanzo apre una finestra sul clima culturale e storico dell'epoca ed è corredato da un ricco apparato didattico per l'approfondimento da parte degli studenti; si tratta, infatti, di un libro consigliato per la scuola secondaria.