Pre-suasione

Il libro pre-suasione di Robert Cialdini è stato scritto come seguito del suo best seller "Le armi della persuasione".In seguito al suo primo libro ha svolto varie conferenze e ha approfondita il tema della persuasione in questo libro ha voluto indagare in modo più approfondito quegli che sono gli aspetti che anticipano la persuasione.Se nel suo primo libro ha descritto gli elementi che portano un individuo ad essere persuaso, in questo libro tratta degli elementi anticipatori che potranno favorire la persuasione in un futuro.Robert Cialdini inizia il libro parlando dell'attenzione, un elemento molto importante per incominciare a persuadere le persone. Infatti senza l'attenzione delle persone non è possibile influenzarle.Il libro prosegue trattando delle più comuni teorie che sono state elaborate in ambito psicologico ed economico da Kahenmann. Per esempio se ad una persona che deve acquistare un nuovo prodotto viene prima presentato un prezzo maggiore rispetto al vero prezzo a cui si è intenzionati a vendere è più probabile che il soggetto accetti il prezzo di cui si era intenzionati. Ciò avviene a causa di bias cognitivi, in particolare quello dell'ancoraggio, così come è stato definito da Kahenmann.Il libro presenta un indice in cui è possibile ritrovare tutti i vari esperimenti a cui viene fatto riferimento durante la lettura del libro.