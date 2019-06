La corporazione dei maghi - Trudi Canavan

La corporazione dei maghi di Trudi Canavan

Trama de La corporazione dei maghi

Finale degli eventi

• La corporazione dei maghi è un romanzo rientrante nel genere letterario del fantasy ed è stato scritto dall’autrice australiana Trudi Canavan. Questo libro fa parte della celeberrima trilogia di romanzi dal titolo The Black Magician. Il primo libro della trilogia è stato scritto nel corso dell’anno 2001, mentre gli altri due, i cui titoli sono La scuola dei maghi e Il segreto dei maghi sono stati realizzati rispettivamente il primo nell’anno 2002 ed il secondo nell’anno 2003.• Ad Imardin, che è la cittadina capitale del regno di Kyralia, ricorre il celebre giorno della cosiddetta Epurazione. Nel corso di questa giornata per tradizione la Corporazione dei Maghi del regno di Kyralia scacciano dalla cittadina i vagabondi,i mendicanti e tutti coloro che sono considerati dei criminali. (questo viene fatto per ordine del sovrano)• Dunque come segno di protesta per questa iniziativa le persone che provengono dai quartieri meno abbienti della città si radunano nella Piazza Nord come segno di protesta per quanto ha fatto la Corporazione dei Maghi e la guardia cittadina. La rabbia è talmente alta tra di loro al punto tale che iniziano a lanciare delle pietre contro i maghi che però sono schermati da una vera e propria barriera magica. Tutto sembra procedere al meglio, quando ad un certo punto però una ragazzina riesce a scagliare un sasso contro il mago Fergun, il quale riporta una ferita alla tempia. (la ragazzina quindi è riuscita ad eludere la barriera dei maghi)• La giovane si chiama Sonella, una ragazzina orfana che era stata cacciata dalla casa di soggiorno in cui si trovava e dove viveva con i suoi zii. La giovane, nel momento della protesta, era in compagnia di altri ragazzi e dopo l’accaduto essendo spaventata, decide di fuggire.I maghi, essendo fedeli al loro re, non riuscendo a sopportare il fatto che qualcuno li abbia sfidati riuscendo ad abbattere la barriera che hanno eretto su di loro, devono a tutti i costi trovare la giovane, in quanto niente e nessuno può sfuggire al loro controllo.• Non potendo sopportare l’idea che qualcuno li abbia sfidati, i maghi della corporazione decidono di mettere persino a soqquadro i quartieri più malfamati della città, pur di trovare la ragazza. Quest'ultima continua a fuggire, essendo aiutata dai suoi amici tra cui si ricordano Harrin e Cery, continua a diffidare dei maghi e continua a rifugiarsi presso i ladri. Mentre alcuni maghi la vogliono realmente aiutare, alcuni - come ad esempio Fergun - la vogliono sfruttare con lo scopo di portare avanti i loro loschi piani. Con lo scopo di vendicarsi della ragazza, infatti, Fergun rapisce il suo amico Cery. Grazie all’intervento dei maghi buoni, Dannyl e il Sommo Lord Akkarin, l’inganno di Fergun viene subito smontato. Alla fine degli eventi, verrà svelato un vero e proprio segreto nel corso della lettura della mente che è stata fatta dall’amministratore Lorlen alla giovane Sonea mediante il quale si scopriranno i vari misfatti portati avanti da Fergun.