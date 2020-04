Präteritum: verbi regolari e ausiliari

In Präteritum in tedesco serve per indicare un’azione che si è svolta al passato. In italiano, corrisponde a due tempio:l’imperfetto e il passato remoto per cui la frase Ich lebte in Deutschland significa Vissi in Germania/Vivevo in GermaniaI Tedeschi incontrano molta difficoltà nel tradurre il loro Präteritum con l’imperfetto o il passato remoto italianoCome si forma il Präteritum?Nei verbi regolari (= deboli) si forma partendo dall’infinito, togliendo la –EN o la –N se il verbo finisce solo per –N e si aggiungono le desinenze proprie del Präteritum che sono:-TE, -TEST, -TE, -TEN, -TET, -TENEsempio :ich wohn-tedu wohn-tester/sie/es wohn-tewir wohn-tenihr wohn-tetsie/Sie wohn-tenSi noterà chela desinenza della 1.a e della 3.a persona singolare sono identichela desinenza della 1.a e della 3.a persona plurale sono identicheSuchen – Du suchtest den HausschlüsselKlingeln –Es klingelteDauern – Die Kurse dauerten 8 WochenDiktieren – Wir diktierten unserer AdresseCon i verbi ausiliari – SEIN, HABEN, WERDEN – per la formazione si parte dalla prima persona che è irregolare e si aggiungono le stesse desinenze.sein – ich warhaben – ich hattewerden – inch wurdeSeinIch war krankdu warst gesund (= guarito)Er/es/sie war froh (= contento)Wir warten wütend (=arrabbiato)Ihr waret müde (= stanco)Sie/Sie waren taurig (= triste)Habenich hatte Angst (= la paura, Die Angst)du hattest Hunger (= la fame, der Hunger)Er/es/sie hatte Fieber (= la febbre, das Fieber)Wir hatten Durst (= la sete, der Durst)Ihr hattet keine ZeitSie/Sie hatten keine Lust (= voglia, die Lust)Werdenich wurde blass (diventare pallido,impallidire)du wurdest rot (diventare rosso, arrossire)er/es/sie wurde dunkel (diventare buio, fare notte, scurire)wir wurden stark (diventare forte, irrobustirsi)ihr wurdet schwach (diventare debole, indebolirsi)Sie/Sie wurden alt (diventare vecchio, invecchiare)