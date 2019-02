Nachkriegszeit

Die zwei deutschen Staaten

Die “friedliche Revolution” in der DDR

: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die Staat und Gesellschaft kontrollierte.: Koalition von alle Parteien und Massenorganisationen in der DDR, die von 1950 bis 1990 unter der Vorherrschaft der SED war.: eine Wirtschaftsform, in der allein der Markt (Angebot und Nachfrage) bestimmt, welche Produkte in welcher Menge und zu welchem Preis produziert und angeboten werden.: ist eine wirtschaftliche Ordnung, in der alle ökonomischen Prozesse der Volkswirtschaft zentral geführt werden.: 1955 Warschauer Pakt= Bündnis zwischen den sozialistischen Ländern; 1973 UNO: 1955 NATO=; 1973 UNO: Ost-Berlin: Bonn am Rhein: 1949-1989 Zustrom von DDR-Bürger in die BRD (circa 10 Millionen Flüchtige).: ohne Waffen Konflikt zwischen Staaten, die verschiedenen Machtblöcken angehören.: 13. August 1961 die SED-Führung trennte Berlin in zwei Sektoren, um dem Zustrom ein Ende zu machen.: politische Bemühungen, um Entspannung zwischen zwei Machte zu bringen.: in den 70er Jahren entspannten politischen Klima in den Beziehungen der Staaten USA und Sowjetunion, aber auch BRD und DDR.: 1971 unterschrieben Abkommen, das den Personen- und Güterverkehr und Reisemöglichkeiten von der BRD und der DDR regelte.: Staatssicherheitsapparats in der DDR: Neugestaltung des politischen Systems in der Sowjetunion durch den neuen Generalsekretär Michail Gorbatschow.: Teil der Berliner Mauer am 22. November 1989 geöffnet.