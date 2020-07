Gryphius, Andreas - Abend, parafrasi e analisi

Andrea Gryphius, “Abend” (1650)

Das Gedicht „Abend“ von Andreas Gryphius entstand in der Zeit des Barock, im Jahre 1650.Das Gedicht beschäftigt sich mit der Thematik der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens. Das lyrische Ich vergleicht die Ankunft des Abends mit dem nahenden Ende seines Lebens und bittet Gott um Beistand und Leitung bis zum Ende dieses irdischen Lebens.Zwei Quartette bilden zusammen mit den darauffolgenden zwei Terzetten ein Sonett.In der ersten Strophe gibt es eine Metapher: „die Nacht schwingt ihre Fahne“ bedeutet, dass der Tag zu Ende ist und die Nacht kommt. Sie hat das Licht besiegt, wie ein Soldat schlägt seinen Feind. Wenn die Nacht kommt, glänzen die Sternen im Himmel und die müden Menschen gehen nach Hause. Die Felder sind still, weil auch die Tiere und die Vögel schlafen gegangen sind. Außerdem legt sich Einsamkeit über die Landschaft.Die zweite Strophe beginnt mit einer Metapher: der Hafen nähert sich zu der Kahn mit den Gliedern. Der Hafen könnte das Ende einer Reise symbolisieren und der Kahn der Glieder könnte für den Körper stehen. Deshalb bedeutet der fünfte Vers, dass der Tod den Menschen nähert . Das lyrische Ich erklärt, dass alles in wenigen Jahren vergangen sein wird, was jetzt noch lebt und existiert. „Dies Leben kommt mir vor als eine Rennebahn“ bedeutet, dass der Leben zu Ende ist und wenn man zurückblickt, kann man den eigenen Pfad sehen.In den letzten Strophen bittet das lyrische Ich Gott um Hilfe, weil es keine Fehler machen will. Es will nicht mehr materialistisch sein oder Angst haben.Das letzte Terzett beschreibt den Hilferuf des lyrischen Ichs zum Zeitpunkt des Todes und die Bitte um Erlösung im Jenseits.