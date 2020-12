Gryphius, Andreas - Opera der Abend

Andreas Gryphius

Gryphius war der bedeutendste Dramatiker seiner Zeit (barock) und auch ein hervorragender Lyriker. Er schrieb geistliche und weltliche Oden, Sonette und Epigramme unter Verwendung von Antithesen, Parallelen und Wortgruppen als rhetorische Mittel durch eine dynamische und ausdrucksstarke Sprache.In seinen Tragödien zum Beispiel in Leo Armenius (oder Fürstenmord) bezieht er sich auf historische Ereignisse.Die Handlung findet immer am Hof statt. Helden sind unglückliche Menschen, die durch die Annahme und Opfertod zu großen Helden und Märtyrern werden.Der Abend Dichtung ist ein Beispiel für barocke Lyrik und ist eine Sonette. Der Abend ist der Ausgangspunkt, um über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens nachzudenken. Dies ist typisch für diese Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die Menschen reagierten auf zweierlei Weise: einerseits mit einer übermäßigen Lebensfreude, andererseits mit tiefem Mitleid und Todessehnsucht. (Gryphius möchte seine Fähigkeit demonstrieren, traditionelle Formen der Poesie und rhetorische Stilmittel zu verwenden.) Die Sprache ist oft schwierig, sie zeigt eine Affinität zur lateinischen rhetorischen Tradition und eine "Pracht", die an die Vielfalt und Pompösität der Barockarchitektur erinnert. Die Themen sind: Vergänglichkeit und Memento mori.Dieses Gedicht ist ein Sonett aus zwei Quartetten und zwei Terzetten. In den Quartetten, das heißt in der These und Antithese entwickelt sich das Hauptthema, während in den Terzetten eine Synthese stattfindet.Quartette und Terzette haben unterschiedliche Reim: Paarreim (aabb) und umarmender Reim (abba) (nach dem Schema abba-abba-ccd-eed).Der verwendete Vers ist der alexandrinische, der durch eine Zäsur in der Mitte der Verse gekennzeichnet ist.Das Sonett beginnt mit einer Naturbeobachtung und endet mit einem Gebet an Gott.-Typisch für den Barock sind:- die vielen Antithesen (Tag – Nacht; Tiere und Vögel – Einsamkeit; Licht – dunkel/Finsternis; Leib – Seele)- die vielen Metaphern (die Nacht schwingt ihre Fahn = es wird Abend; der Port = Hafen des Lebens; der Glieder Kahn = menschlicher Leib; eine Renne Bahn = ein gefährlicher Ort; der Laufplatz = das Leben; der müde Leib entschläft = die Zeit des Todes ist gekommen; das Tal der Finsternis = das qualvolle Leben oder das Purgatorium)- die Assonanzen (Ach – Pracht; Lust – Angst)Im ersten Terzette gibt es den Wendepunkt in den Gedanken des Dichters ("Lass mich, höchster Gott, rutsch nicht an die Stelle des Laufens").In der letzten Zeile jedes Verses stehen die Hauptgedanken (Bitte um Erlösung, Hoffnung, dem "Tal der Dunkelheit" zu entkommen).Im ersten Quartett gibt es also die These, die Beobachtung irdischer Vorgänge: Es ist Abend, die Sterne erscheinen im Himmel, die müden Menschen verlassen die Arbeit, auch Tiere und Vögel ziehen sich zurück. Was bleibt ist Einsamkeit.Die Hauptgedanke ist das Vergänglichkeit des Lebens.Im zweiten Quartett befindet sich die Antithese: Der Tod ist als Zuflucht und Erlösung: Der Hafen (der Tod) nähert sich immer mehr dem menschlichen Körper. In wenigen Jahren wird alles vergangen sein. Für das lyrische Ich ist das Leben zu schnell und zu hektisch.Die Hauptgedanke ist das Vergänglichkeit des Lebens.Die Zäsur führt eine gedankliche Wende ein und in den Terzetten gibt es die direkte Anrede Gottes, das Gebet. Es gibt also eine Steigerung im Gedicht vom irdischen „schnellen Tag" des Anfangs bis zu dem „zu dir!", zu Gott, des Endes.Antithesen: Tag/Nacht; Tiere und Vögel/Einsamkeit; Licht/dunkel; Leib/SeeleAssonanzen: Ach – Pracht; Lust – AngstMetaphern: die Nacht schwingt ihre Fahn: es wird Abend, der Port: Hafen des Lebens, der Glieder Kahn: menschlicher Leib, Eine Renne Bahn: ein gefährlicher Ort (das Leben), der Laufplatz: das Leben, der müde Leib entschläft: die Zeit des Todes ist gekommen, das Tal der Finsternis: das qualvolle Leben oder das Purgatorium