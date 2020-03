Terán, Fernando Arrabal - biografia

Fernando Arrabal Terán (Melilla 11 agosto 1932) è un drammaturgo, saggista, regista, sceneggiatore, poeta, scrittore e pittore spagnolo.Considerato uno degli autori più importanti e completi del XX secolo, Arrabal è spesso visto come l'incarnazione dell'arte contemporanea; è infatti l'unico ad aver lavorato con le tre icone dell'arte contemporanea: il surrealismo di André Breton; Tristan Tzara per il dadaismo e Andy Warhol Pop Art.Le sue opere sono tra le più rappresentate al mondo. È un teatro che spesso porta all'estremo i temi del realismo, dell'assurdo dell'esistenza, della patafisica e dell'impegno civile e politico.Come un bambino, subisce un grave trauma per la misteriosa scomparsa del padre, prima condannato a morte e poi evaso. Perché, come scrive il premio Nobel Vicente Aleixandre, la conoscenza fornita da Arrabal è intrisa di una luce morale che è contenuta nella materia stessa della sua arte.Ha diretto sette lungometraggi. Ha pubblicato quattordici romanzi, ottocento libri di poesia, numerosi saggi tra cui spiccano i testi dedicati al gioco degli scacchi. Le sue opere sono state tradotte in molte lingue. La sua Lettera al generale Franco (Carta al General Franco), pubblicata quando il dittatore era ancora vivo, era particolarmente popolare. Alla morte di Franco, il nome di Arrabal appare nella lista dei cinque spagnoli più pericolosi: Carrillo, la Pasionaria, Líster, el Campesino e, di fatto, Arrabal. Le opere complete del suo teatro, pubblicate nelle principali lingue, sono state pubblicate in due volumi di oltre duemila pagine nella collana Clásicos Castellanos (Classici spagnoli) dell'Editorial Espasa nel 1997 e aggiornate nel 2009.Nel 1963, Alejandro Jodorowsky e Roland Topor fondarono il Movimento del Panico. Dal 1990 è il satrapo trascendente di Patafisica Colegio. Amico di Andy Warhol e Tristan Tzara, è stato per tre anni membro del gruppo surrealista di André Breton; per questo motivo Mel Gussow lo definisce l'unico sopravvissuto delle "tre incarnazioni della modernità".