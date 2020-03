Cadalso, José - biografia

José Cadalso y Vázquez de Andrade (Cadice 8 ottobre 1741 - Gibilterra 26 febbraio 1782) era uno scrittore e militare spagnolo, rappresentante dell'Illuminismo.Appartenente a una ricca famiglia di mercanti di Cadice, è stato insegnato in prima classe a Parigi e poi a Madrid, e ha avuto l'opportunità di viaggiare molto in Europa.La scelta della vita militare seguì il reggimento di cavalleria reale nei vari movimenti e morì addirittura combattendo a Gibilterra, nella lotta per la liberazione del promontorio occupato dagli inglesi. La sua complessa personalità poetica ha portato gli studiosi a classificarlo come un poeta rococò, e talvolta stoico primo spagnolo romantico.Nell'opera di Cadalso (Cartas Marruecas, Noches lúgubres, y dos tragicias) l'attenzione si concentra sulla prosa epistolare.In Cartas Marruecas, pubblicato postumo nel 1789, tre lettere di cambiamento corrispondenti alle usanze degli spagnoli moderni e antichi, che la condizione storica della Spagna al tempo dei re cattolici e ad essa contemporanea. Le lettere qui offerte possono essere viste come brevi saggi reali sui soggetti più diversi.Abbiamo qui tre protagonisti, lo spagnolo Nuno e due marocchini, un giovane che viaggia in Spagna, l'altro vecchio saggio che è rimasto a casa. Nuno descrive un altro giovane, curioso, il suo paese, e l'altro si confronta con il suo; il vecchio saggio prende poi in considerazione le due versioni per arrivare a una visione disinteressata dell'insieme.Mentre la difesa della Nazione spagnola contro la carta persiana LXXVIII di Montesquieu Cadalso aveva difeso la sua patria dagli attacchi di illustri pensatori francesi che dipingevano gli spagnoli come arroganti, indolenti e vanitosi, in Cartas Marruecas emerge un diffuso pessimismo, e una visione negativa dell'uomo e della natura.Per alcune sfortunate circostanze poi, in particolare, la morte prematura della sua amata, è stata responsabile dell'opera incompleta Las Noches mugubres, caratterizzata da un'atmosfera cupa di desolazione e morte, basata su un dialogo in un cimitero e una cella chiusa in pochi personaggi, particolarmente noioso e necroforico Lorenzo. Un estratto, per esempio, ci dice quanto annoiato, follemente innamorato della donna morta ora, cerchi di rimuovere il corpo per stringerlo in un abbraccio finale. Cadalso Ci sono state anche delle poesie, pubblicate come Tempo libero della mia giovinezza, e alcune tragedie, Don Sancho Garcia, conte di Castiglia e Solaya.