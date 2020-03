Ruiz, Juan - biografia

Vita

Il Libro del Buon Amore

Struttura

Juan Ruiz, meglio conosciuto come l'Arciprete di Hita, è uno degli autori più rappresentativi della letteratura medievale spagnola e l'autore del più eccezionale maestro del clero del XIV secolo. Nacque ad Alcalá de Henares (Madrid) intorno al 1283 e studiò a Toledo. Tra il 1337 e il 1343 fu condannato al carcere, forse da un arcivescovo di Toledo, per motivi sconosciuti.L'Arciprete di Hita condivide con Gonzalo de Berceo la sua devozione alla Vergine, ma è un uomo più diverso, che ha una vitalità esuberante e riflette i cambiamenti che la Spagna del XIV secolo comincia a sperimentare con l'arrivo di nuove correnti culturali dall'estero.La data di composizione del Libro del Buon Amore è compresa tra il 1330 e il 1343. L'opera è un'autobiografia fittizia in cui l'autore vuole dimostrare il forte contrasto tra l'amore carnale e peccaminoso e l'amore buono, quello spirituale, diretto a Dio e alla Vergine. Il messaggio moralizzatore è molto ambiguo, infatti il buon amore è una maschera per parlare di amore mondano, e ci permette di vedere la vita nella Spagna del XIV secolo. Attraverso quest'opera, l'autore intende dire che bisogna passare attraverso l'amore mondano per arrivare all'amore buono (amore divino).La struttura del libro è molto varia e complessa:-prologo, in cui l'autore esprime la sua intenzione moralistica verso il popolo sotto forma di un sermone colto;-una storia d'amore del protagonista con donne di diversa estrazione sociale, grazie al magnaccia Trotaconventos (una donna anziana di bassa estrazione sociale, bugiarda ma intelligente, molto acuta e leale) che lo ha aiutato a sedurre le donne. Il narratore racconta in prima persona e in quindici episodi diversi il suo sforzo per ottenere l'amore di una donna ricorrendo a ogni sorta di strategia per realizzarlo;-conflitto tra l'autore e don Amor;-La storia dell'amore tra Don Melón e Doña Endrina;-Una storia allegorica tra il signor Carnal e la signora Laresma;-Un commento sull'Ars Amandi di Ovidio;-Religiosi componimenti lirici dedicati alla Vergine;-profano testi dedicati alla morte di Trotaconventos;-satire, parodie e favole con una morale finale.Lingua e stileL'opera ha una grande varietà di versi e il quadrangolo predomina, anche se Juan Ruiz lo applica in modo flessibile. Il Libro del Buon Amore è caratterizzato da:-il suo approccio alla poesia popolare;-un'enorme ricchezza verbale e l'uso di sinonimi, enumerazioni, giochi di parole e detti;-la lingua è influenzata dalla cultura araba ed ebraica che, insieme a quella cristiana, hanno vissuto insieme nella città di Toledo;-una varietà di soggetti, generi e toni.