Maria, Juan Francesco - biografia

Maria, Juan Francesco - biografiaJuan Francesco Maria de la Salud Donoso Cortés, primo marchese di Valdegamas (Don Benito 6 maggio 1809 - Parigi, 3 maggio 1853), fu uno scrittore e politico spagnolo.Figlio maggiore di Pedro Donoso Cortés, avvocato e proprietario terriero dell'Estremadura, che discende dal conquistatore Hernán Cortés, ha studiato prima con un insegnante privato, prima di entrare giovanissimo nella Facoltà di Filosofia di Salamanca, poi nel Collegio di San Pedro a Cáceres; Juan è particolarmente dotato in logica e metafisica.Nell'ottobre del 1823 ritorna all'Università di Siviglia, dove incontra Nicomedes Pastor Díaz, aprendogli così la strada per diventare giornalista e politico. Finì gli studi a diciannove anni; troppo giovane per diventare avvocato, poi raddoppiò nell'insegnamento, e nell'autunno del 1828 si iscrisse alla cattedra di filosofia dell'Università di Cáceres, raccomandata dallo scrittore Manuel Quintana. È in questa città che Teresa Carrasco conosce, con la quale si è sposato nel 1830.Lo stesso anno, Donoso Cortés a Madrid, dove lavorava con il padre come avvocato. Le sue poesie sono apprezzate, ma è noto soprattutto per "Memoria sobre la situación actual de la monarquía", indirizzata al re Fernando VII di Spagna, che gli permette di ottenere un lavoro come segretario del Ministero della Giustizia. È un testo di orientamento liberale e conservatore, che difende il diritto di Fernando VII di occupare il trono contro Don Carlos, l'avversario. Alla morte del re, si schierò dalla parte della regina Isabella II e di sua madre Maria Cristina de Borbon-Dos Sicilias.Durante questo primo periodo, "che, al tempo dei suoi studi universitari a Salamanca e Siviglia, aveva sviluppato idee di stampo liberale e progressista, leggendo le opere di Locke, Condillac, Rousseau e Voltaire" scrisse nel 1834 Considerazioni sulla diplomazia e la sua influenza sulla situazione politica e sociale in Europa, dalla Rivoluzione di luglio del Trattato di Alleanza Quadrupla. Non espresse la sua ammirazione per la costituzione del 1812, e favorì un governo "in nome dell'intelligenza". Ovviamente ispirato dalla lettura di alcuni francesi come dottrinario Pierre Paul Royer-Collard, basato sul principio della legittimità sovrana non perché eletto dal popolo, ma nei suoi atti per rispettare la legge.La sua unica figlia e sua moglie morirono più tardi nell'estate del 1835. Nel novembre dello stesso anno ha partecipato alla creazione dell'Università di Madrid con Salustiano Olózaga e Ángel de Saavedra. Eletto deputato del distretto di Cadice nel 1837, fu nominato segretario del Consiglio dei ministri presieduto da Mendizábal; la caduta non fu però d'accordo con quest'ultimo, che si dimise poco dopo.In questa occasione passerà in rassegna alcuni giudizi storici, soprattutto verso la Rivoluzione francese e poi anche verso i controrivoluzionari, e rivedrà anche la sua posizione nei confronti del carlismo. Per diffondere le sue idee, ha fondato il giornale El Porvenir (Il futuro), contribuendo, tra l'altro, a El Piloto, Revista de Madrid e Correo Nacional. Dal 1836 al 1837 si svolse attraverso corsi di diritto pubblico nell'Ateneo di Madrid, il che suscita molte reazioni, per lo più sfavorevoli.Nel 1840, quando Baldomero Espartero prese il potere, dovette lasciare la Spagna, accompagnando Maria Cristina nel suo esilio in Francia, e l'elaborazione dei vari manifesti che gli spagnoli dirigevano. Nel 1843, quando viene rovesciato a Espartero Narváez, Donoso Cortés torna in Spagna e María Cristina gli dà l'educazione di sua figlia, la regina Isabella II. Inoltre, prese di nuovo parte ai dibattiti delle Cortes, dove fu considerato un oratore per il suo talento, e svolse un ruolo importante nella stesura della costituzione del 1845. Si svolge in occasione del matrimonio di Elisabetta II tra i due pretendenti Francesco d'Assise e Carlista Antonio d'Orleans, in favore del primo, è stato nominato in questa occasione con la Gran Croce della Legione d'Onore da Luigi Filippo di Francia.Profondamente segnato dalla morte dell'esercito carlista militante del fratello Pietro avvenuta nel 1847, si interessa ai mistici cattolici, in particolare a Santa Teresa d'Avila e a Luigi di Granada. Nel 1848 entrò a far parte dell'Accademia Reale di Spagna, e in questa occasione tenne il suo Sermone Bibbia.Nel 1848 Donoso Cortés fu nominato ambasciatore a Berlino, dalla Prussia; a causa della morte del fratello nel 1849, la rivoluzione di febbraio stava per scoppiare anche in Francia e Donoso Cortés cominciò ad avere qualche dubbio che si tradusse nel discorso che tenne nel 1849 in difesa di Ramón María Narváez, chiamato Discorso sulla dittatura "È in questo momento che il suo liberalismo si avvicina al tradizionalismo dei filosofi Joseph de Maistre e Louis de Bonald.Infatti, anche dopo le sue "esperienze politiche (sono scoppiate rivoluzioni in tutta Europa, di cui ha potuto valutare personalmente gli effetti come ministro plenipotenziario a Berlino Spagna), si è convinto dell'errore delle dottrine moderne e "l'unica e sola verità del cattolicesimo".Nel 1851 è ambasciatrice a Parigi, dove diventa vicina a Napoleone III di Francia, e gli farà da testimone con la cattolica Maria Eugenia de Montijo, contessa di Teba. Nello stesso anno pubblicò una delle sue opere più importanti, il Saggio su cattolicesimo, liberalismo e socialismo e il (in italiano "Saggio su cattolicesimo, liberalismo e socialismo"), pubblicato in francese e spagnolo, che fu commentato abbondantemente dalla stampa europea; alcuni cattolici attaccarono l'opera, che portò Louis Veuillot a prenderne la difesa nel suo giornale L'Univers, così come il papa Pio IX in una lettera personale.In seguito, la sua autorità intellettuale fu posta senza successo al servizio della riconciliazione tra i carlisti di Carlo ed Elisabetta II che si contendevano il trono di Spagna.Nominò l'ambasciatore spagnolo a Parigi, dove morì il 3 marzo 1853. Il suo corpo fu trovato in una camicia di capelli.