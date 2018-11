La poesia

José de Espronceda

Surge màs tarde en Españay es el género mas importante porque es perfecto para expresar la subjetividad y los sentiminetos del poeta. En la bùsqueda de la originalidad, él se aleja de la realidad y prefiere un clima de ensueño y la fantasia, donde manifestar los sentimientos tipicos del romanticismo: el amor no correspondido, la evasiòn, el dolor, y la melancolìa. Se pueden destacar dos géneros: la poesia narrativa, basada en la descripciòn y en el dialogo sobre temas historicos y legendarios, y la poesia lìrica, mas retòrica, melancolica y sentimental. Estos dos no se puede separar de manera clara porque a veces se combinan, dando como resultado una poesia exaltada con interrogaciones retòricas y polìmetria, es decir metros y estrofas diferentes en el mismo poema.Naciò en 1808 en Almendralejo, era hijo de un militar y representa la imagen del poeta del Romanticismo revolucionario. A los 15 años funda una sociedad secreta, “Los Numantinos” y a los 18 se exilia en Lisboa, donde conoce Teresa Manche, su gran amor. Despues de un periodo en Londres, se trasladò en Paris, donde tomò parte a las barricadas durante la revoluciòn del 1830. Entre tanto, alcanza un brillante carrera no solo literaria, sino también politica y diplomatica. Cultivò la prosa narrativa y la novela historica, pero sobre too la lìrica. Son personajes son siempre marginados, como piratas o mendigos, y trata temas romanticops fondamentales como la miseria, el dolor, el sentimiento patriotico y la libertad.