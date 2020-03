Emmanuel, John - biografia

John Emmanuel, castigliano (Escalona 5 maggio 1282 - Cordoba, 13 giugno 1348), fu un politico e scrittore spagnolo in lingua castigliana. Fu Signore di Villena, Escalona e Peñafiel, dal 1283 fino alla sua morte.Era figlio dell'Infante Don Manuel, signore di Villena, Escalona y Peñafiel e Infante di Castiglia (1234-1283) e di Beatriz de Saboya († 1292), figlia di Amedeo IV e della sua seconda moglie Cecilia Dodge († 1275).Il Chronicon Domini Joannis Emmanuelis registra nel maggio 1282, a Escalona, la nascita di Juan Manuel, figlio di Don Manuel (DNS Joannes, filius Dni Emmanuelis Escalona) Nel 1283, succede al padre come Signore di Villena, Escalona, Alarcón, Elche, Peñafiel, Cartagena, Lorca, Castillo de Garci-Muñoz, Alcocer, Salmerón, Valdeolivas, Cuéllar e Almenara.Nel gennaio del 1300, dopo la firma del contratto a Perpignan il 21 novembre 1299, Giovanni Emanuele, a Requena, sposò Isabel de Mallorca (1280-1301), figlia del re di Maiorca, conte di Roussillon e Cerdagne e di Lord Montpellier, Giacomo II, e Esclarmonda- de Foix.Il Chronicon Domini Joannis Emmanuelis confermò il matrimonio nel 1300, a Requena (DNS Joannes ... Infantissa DNA Elisabeth filia Regis Majoricarum in Requena) Secondo il Chronicon Domini Joannis Emmanuelis, nel 1306, il re di Castiglia e Leon, Ferdinando IV, concesse a Juan Manuel Aymesta la lotta e la conferma della lotta di Alarcón.Giovanni Emanuele divenne maggiordomo maggiore del re Fernando IV, il 25 marzo 1311, mantenendo il suo carico anche con il nuovo re, Alfonso XI, il 1° marzo 1314.Da parte sua, il 2 aprile 1312, a Xàtiva, Giovanni Emanuele aveva sposato Costanza d'Aragona (1300-1327), figlia del re d'Aragona e di Valencia, conte di Barcellona e di altre contee catalane Jaime II il Giusto e il Nero di Napoli, figlia del re di Napoli, Carlo il Zoppo e Maria d'Ungheria, figlia - forse la più anziana - di Stefano V d'Ungheria e di sua moglie, la regina Elisabetta di Cumani. Nel 1325, il 28 novembre a Valladolid, Juan Manuel si sposò con sua figlia, Constanza Manuel, ancora bambina, la giovane, non ancora maggiorenne, re di Castiglia e Leon, Alfonso XIData la giovane età della sposa il matrimonio non è stato consumato.Nel 1327, Alfonso si interessò alla principessa Maria del Portogallo ripudiò Costanza, relegata nella bolla del castello della città e fece in modo che il matrimonio fosse dichiarato nullo nello stesso anno.Dopo che la figlia era stata ripudiata, Giovanni Emanuele portò ad alcune rivolte contro Alfonso XI.Nel 1328 Alfonso XI sposò Maria del Portogallo, figlia del re del Portogallo Alfonso IV e della regina Beatrice di Castiglia, e nello stesso tempo accettò, con il consenso di Giovanni Emanuele, di sposare la stessa Costanza, fratello della sua ex moglie Maria, l'erede al trono del Portogallo, Pedro, che aveva all'incirca la stessa età di Costanza.Nel gennaio 1329, per la seconda volta una perla vedovo, Giovanni Emanuele, a Lerma, sposò per la terza volta Bianca de la Cerda (1311-1347), figlia di Fernando de la Cerda (1272-1333) e Giovanna Núñez Lara (1286-1351), conosciuta come la figlia di Giovanni Palomilla Núñez Lara, detto l'Uomo grasso, Signore di Lara e della Regola di Biscaglia e Teresa Alvarez de Azagra Signora di Albarracín.Il Chronicon Domini Joannis Emmanuelis conferma il matrimonio nel gennaio 1329, a Lerma (DNS Joannes cum ADN Blanca, filia Dni Fernandi a Lerma).Giovanni Emanuele fu il più grande feudatario ai confini dell'Andalusia e del regno di Murcia.Giovanni Emanuele morì a Cordoba il 13 giugno 1348 e fu sepolto a Peñafiel, nel convento di San Paolo, e nei suoi titoli gli successe il figlio Fernando.Juan Manuel, Signore di Villena, è stato uno dei principali rappresentanti della narrativa medievale, soprattutto grazie alla sua opera El Conde Lucanor, una raccolta di storie moralizzanti (exempla) che si mescolano a varie forme di intelligente letteratura medievale spagnola e al Libro de los Estados.