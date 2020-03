Eiximenis, Francesc - biografia

Francesc Eiximenis, pronuncia: / fɾən'sɛsk ɐʃi'mɛnis, (Girona, 1330 - Perpignan 23 aprile 1409), è stato uno scrittore religioso e catalano del XIV secolo. Fu uno dei più letti, copiati, pubblicati e tradotti in catalano nel Medioevo ed è stato quindi uno degli scrittori più influenti sia nella letteratura che nella sfera politica.Le sue opere sono state attentamente lette dal re come Pietro il Cerimonioso, regine come Maria de Luna, moglie di Martino l'Umano, cavalieri, nobili e membri di quasi tutti i settori delle classi urbane.Eiximenis nacque nel 1330 a Girona, in Catalogna. Entrò nell'Ordine francescano in giovanissima età. Dopo aver iniziato la sua formazione nelle scuole catalane del suo Ordine, ha studiato all'Università di Oxford, forse anche all'Università di Parigi, e all'Università di Tolosa, dove nel 1374 ha ottenuto il titolo di Magister in Teologia. Tornò alla Corona d'Aragona, dove divenne un intellettuale di grande prestigio, con buoni rapporti con la corte e con le città di Barcellona e Valencia. Scrisse la maggior parte dei suoi libri a Valencia, dove visse tra il 1383 e il 1408 e divenne anche consigliere politico dei membri della giuria, i sei amministratori della città.Alla fine della sua vita fu nominato patriarca di Gerusalemme da papa Benedetto XIII ad Avignone, ma poiché si trattava ormai solo di un titolo nominale (e, per di più, un altro vescovo, l'obbedienza romana, aveva lo stesso titolo), gli furono chieste le rendite che appartenevano al vescovo di Elne, la città di Roussillon, che allora faceva parte della Catalogna.Morì a Perpignan il 23 aprile 1409 e fu sepolto nel monastero francescano di quella città.In un inventario che probabilmente avrebbe dovuto essere legato al suo testamento, gli autori più rappresentati all'interno della sua biblioteca sembrano essere il francescano inglese William di Ockham e Duns Scoto: chiara indicazione dell'importanza che gli anni di studio a Oxford hanno continuato ad avere per l'Eiximenis per tutta la sua vita.