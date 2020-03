De Olmos, Andrés - biografia

Andrés de Olmos (Oña, 1485 - Tampico, 1571) era un sacerdote francescano e uno straordinario grammatico ed etno-storico degli indiani messicani. Nato a Oña, Burgos (Spagna), è morto a Tampico, nella Nuova Spagna, nell'odierno Messico. È conosciuto soprattutto per i suoi lavori linguistici, i primi nel Nuovo Mondo, legati al Nahuatl classico.ndrés de Olmos, da bambino, andò a vivere con una sorella sposata a Olmos, da cui prese il nome. Entrò nel monastero francescano di Valladolid, dove fu ordinato sacerdote. Fu nominato assistente di fra Juan de Zumárraga nel 1527, e lo accompagnò quando fu inviato dall'imperatore Carlo V nel 1528 nella Nuova Spagna per essere il primo vescovo. Nel 1533 Olmos era noto per conoscere la lingua nahuatl e per conoscere la storia e i costumi delle persone che la parlavano. Nel 1536 contribuì alla fondazione del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, la prima scuola europea di alto livello nel Nuovo Mondo.Olmos ha scritto un libro, ormai perduto, sulla storia, il culto e le cerimonie religiose pre-ispaniche del Messico (secondo alcuni quest'opera sarebbe la misteriosa Crónica X). Ha anche pubblicato una raccolta di Huehuetlahtolli, l'istruzione morale che gli anziani di Nahua hanno lasciato ai giovani. Scrisse numerosi sermoni in lingua nahuatl che sono sopravvissuti fino ad oggi.In ogni caso, la sua opera principale è stata l'Arte di imparare la lingua messicana, completata nel 1547. Anche se si basava su alcune note scritte in precedenza da lui e da altri sulla grammatica del Nahuatl classico, era la prima descrizione di una lingua indigena relativamente completa nel Nuovo Mondo. Fu preceduta, tre anni dopo, dalla prima descrizione grammaticale della lingua francese scritta da Louis Maigret nel 1550.Olmos ha pubblicato anche un vocabolario Nahuatl. Gran parte dell'opera d'arte e del vocabolario si è tenuta a Hueytlalpan nello stato di Totonaca, dove è stata fondata intorno al 1539. Qui Olmos ha imparato la lingua Totonacan, e ha pubblicato l'arte e questo vocabolario della lingua (entrambi perduti). Nel 1554 si trasferì nella regione dell'Huasteca, dove imparò la lingua parlata dall'Huasteca Huaxtechi, scrivendo anche in questo caso, Arte e Vocabolario.