De Ledesma, Alonso - biografia

De Ledesma, Alonso - biografiaAlonso de Ledesma (Segovia, 1562 - Segovia, 1623) fu un poeta e scrittore spagnolo, ricordato come l'iniziatore dei concetti.La sua poesia si basa su un lavoro ingegnoso, che a volte porta all'assurdo. È stato il primo ad adottare il concetto come forma sistematica di espressione; il suo gioco formale si basa sulla condensazione espressiva, utilizzando così la polisemia, le ellissi, la giustapposizione di opposti o antitesi, il paradosso, e tutto ciò che richiede acutezza concettuale.Questa estetica è stata seguita con entusiasmo da Francisco de Quevedo, Luis Vélez de Guevara e El Diablo Cojuelo e dal tipo di prosa satirica e moralista Baltasar Gracián.Ledesma partecipò a vari concorsi in diverse feste e certami, vincendone diversi, come quello tenutosi nel 1603 a Valladolid in onore della canonizzazione di San Raimondo (Ordine di San Domenico), o nelle feste in onore della nascita di Filippo IV nella stessa città nel 1605, e nel 1609 certami letterari a Salamanca e Segovia per la canonizzazione di Sant'Ignazio di Loyola. Fino a 33 geroglifici Ledesma le Alonso de Salazar nella sua Relazione con i disegni del festival di Salamanca. Si conserva anche uno dei suoi sermoni sugli enigmi.Scrisse Concetti Spirituali (tre parti, Madrid, 1600, 1608, 1612), che sviluppò diversi punti della dottrina cristiana in modo allegorico; l'opera è messa in scena in modo tale che fu ristampata più di trenta volte solo nel XVII secolo. Seguirono i Giochi della Vigilia di Natale in cento enigmi (1611), straordinarie versioni dei popolari canti natalizi e del Cantico del Medioevo che comprendevano un centinaio di enigmi con logogrifi, letreados, paronomasia e giochi di parole. Il Romancero y Imaginado monstruo (1615) abbonda di incomprensioni (acutezza). - (Balthasar Gracian chiama Divino) -. La sua ultima opera è stata pubblicata dopo la sua morte: gli epigrammi e i geroglifici della vita di Cristo, che fa parte di una grande conversazione tra la fama e l'Eresma, il Rio di Segovia, vicino alla grandezza e all'antichità della città. Amico di Lope de Vega e conoscitore della lingua aragonese, il bibliografo Francisco Vindel (1937) ritiene plausibile l'autore del cosiddetto Chisciotte di Avellaneda.