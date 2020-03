De Ercilla, Alonso - biografia

Alonso de Ercilla y Zuñiga (Madrid, 7 agosto 1533 - 29 novembre 1594) fu un poeta, scrittore ed esploratore spagnolo che apparve ad una delle famiglie nobili di Biscaglia. Era un Infante Don Felipe (poi re Filippo II di Spagna), figlio di Carlo V. Suo padre era Fortuño García de Ercilla e sua madre Doña Leonor de Zúñiga.Nel 1548, dopo la morte del padre, la madre diventa signora dell'Infanta Maria di Spagna.Ercilla ha avuto un'educazione molto attenta, poiché oltre ad avere gli insegnanti più eruditi, ha potuto godere dei vantaggi di viaggiare molto e di vivere a corte dove è entrata in contatto con grandi personalità. A soli quindici anni ha accompagnato Filippo II di Spagna attraverso l'Italia e la Germania, un viaggio durato tre anni. In seguito, Ercilla accompagnò la madre in Boemia, poi visitò l'Austria, l'Ungheria e altri paesi, come l'Italia, la Germania e l'Olanda, e fu presente, nel 1554, al matrimonio di Filippo II con la regina Maria I d'Inghilterra.A Londra incontrò Girolamo di Alderete (1555), i cui racconti delle sue avventure nel Nuovo Mondo suscitarono così tanto l'immaginazione di Ercilla che decisero di portarlo negli Stati Uniti quando si presentò l'occasione. Ottenne poi il permesso di Philip e si recarono negli Stati Uniti il 15 ottobre 1555. Poco dopo il suo arrivo, però, Alderete morì (vicino a Panama City, aprile 1556). Ercilla continuò il suo viaggio in Perù e nel 1557, quando venne a sapere che stava preparando una spedizione per sottomettere gli araucani del Cile, si unì alle forze di García Hurtado de Mendoza, precedentemente nominato governatore del Cile.Si distinse nella campagna successiva, ma, dopo aver litigato con il suo compagno, fu condannato a morte nel 1558 dal suo generale, García Hurtado de Mendoza. La pena fu commutata in prigione, ma fu poi rilasciato e combattuto nella battaglia di Quipeo (14 dicembre 1558). Nel 1556 Ercilla arrivò in Perù e accompagnò don García Hurtado de Mendoza, governatore e capitano generale del Cile. Rimase in Cile per circa diciassette mesi tra il 1557 e il 1559. Partecipa alle battaglie di Lagunillas, Quiapo e Millarapue, assiste alla morte di Caupolicán e diventa protagonista dell'Araucana, un poema epico di esaltazione militare in 37 canzoni, che racconta gli eventi più significativi della guerra contro gli Araucani (Mapuches), che inizia a scrivere durante la campagna.Dopo il conflitto, seguì Mendoza in un viaggio esplorativo nella Terra del Fuoco nel 1558. Tornò in Spagna nel 1562, e finalmente si stabilì a Madrid.