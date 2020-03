Castañón, José Μanuel - biografia

José Μanuel Castañón (Pola de Lena, 10 febbraio 1920 - Madrid, 6 giugno 2001) è stato uno scrittore spagnolo.Ha combattuto al fianco del generale Francisco Franco nella guerra civile spagnola, ma è rimasto presto deluso dal regime di Franco, ed è andato in esilio volontario in Venezuela nel 1957.Il suo romanzo più noto è "MOLĖTŲ-quería", pubblicato a Madrid nel 1956: una storia sulla "follia del denaro" .José Μanuel Castañón era il terzo di sette figli, Guillermo Castañón y Berta de la Peña, avvocato. Il padre, studioso, grande lettore e amante della letteratura, trasmette la passione per i libri e Castañón da bambino comincia a sentire la vocazione di scrittore.Con lo scoppio della guerra civile spagnola nel 1936, lascia in segreto la casa paterna per unirsi all'esercito di Franco. Combatte nella battaglia per la cattura di Oviedo nel 1937, durante la quale viene gravemente ferito e perde l'uso della mano destra. Dopo essersi ripreso dalle ferite, andò avanti e indietro e fu promosso al grado di tenente per meriti di guerra. Nel 1941 si è unito alla Divisione Blu. Al suo ritorno, nel 1942, riprende gli studi universitari che aveva abbandonato un anno prima e, nello stesso anno, sposa la cugina Nieves Escalada, con la quale ha cinque figli, un maschio e quattro femmine. Nel 1945, seguendo la volontà del padre, si laurea in Giurisprudenza all'Università di Oviedo e inizia la sua carriera di avvocato privato, ma rimane ben presto profondamente deluso dall'involuzione della rivoluzione franchista. Castañón non riesce ad accettare la realtà in cui vive e comincia a protestare apertamente contro la dittatura del generale Francisco Franco, chiedendo un trattamento equo per i repubblicani, e procedure legali meno discriminatorie per le famiglie dei repubblicani caduti nella guerra civile spagnola e per i repubblicani mutilati e gli invalidi di guerra, anch'essi sottoposti a una lunga serie di sanzioni e vessazioni. Nel 1953 fu accusato dal governo di sovversione e imprigionato. In prigione scrisse il suo primo romanzo "MOLĖTŲ-I Wanted" o "il romanzo della follia del denaro", una storia ispirata alla personalità squilibrata di uno dei detenuti e alla sua speranza di vincere molti soldi facili con i giochi d'azzardo. Nel 1957 Castañón pubblicò anche la "Bezana Novela Roja".All'epoca, José Μanuel Castañón, aveva già deciso di andare in esilio per considerare la sua paternità incompatibile con la dittatura del generale Francisco Franco. Decisamente contrario alla dittatura franchista, si dimise dal suo grado di capitano di fanteria e, in una lettera al governo, disse che la sua corte marziale era stata pagata invece a un soldato mutilato nella guerra repubblicana. Fuggì in Francia e in Italia, prima di stabilirsi in Venezuela, dove gli fu concesso l'asilo politico. Infine, nel 1960, fu raggiunto dalla moglie e da cinque figli. Il Venezuela ha mantenuto solo la pratica familiare ed è in questo paese che la maggior parte delle sue opere sono state pubblicate.Nel 1987 è stato premiato dal governo venezuelano "l'Ordine di Andrés Bello" per i suoi meriti nella diffusione della letteratura e della cultura ispanica.José Castañón Μanuel era un grande amante della poesia e conosceva a memoria le centinaia di poesie che amava, ognuna delle quali recitava con fascino che lo ascoltava. Nel suo poeta peruviano César Vallejo ha scritto "Passione per Vallejo". Nel 1983, ha ricevuto il titolo di Figlio adottivo di Santiago de Chuco, il luogo di nascita di Vallejo.Nella Divisione Blu ha scritto un giornale rimasto inedito per mezzo secolo. Il libro è stato pubblicato nel 1991 con il titolo "El Diario de una Aventura" (Il diario di un'avventura).Castañón ha anche scritto libri sulla sua ideologia, le sue convinzioni politiche e la sua lotta interiore. Nel 1978, quando le vestigia della dittatura sono scomparse in Spagna, è tornato a Madrid, dove è morto il 6 giugno 2001.