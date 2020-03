Cordón, Jorge Camacho - biografia

Jorge Camacho Cordón (Zamora, 18 novembre 1966) è uno scrittore spagnolo e esperanto. Scrive in spagnolo e in esperanto, lingua che ha imparato nel 1980.È stato membro dell'Accademia di Esperanto (Akademio de Esperanto) dal 1992 al 2001. Oltre a scrivere, dal 1995 lavora a Bruxelles come interprete per l'Unione Europea dall'inglese allo spagnolo e al finlandese.Dall'inizio degli anni '80 e dalla metà degli anni '90 usa anche lo pseudonimo Georgo Kamaĉo, ovvero l'Esperantizzazione del suo nome.Camacho è stato eletto all'Accademia di Esperanto nel 1992, ma nell'agosto 2001 ha annunciato le sue dimissioni a causa della delusione del movimento esperantista. Camacho è diventato famoso per le sue poesie e i suoi racconti alla fine degli anni Ottanta, per i quali ha ricevuto diversi premi a Belartaj Konkursoj dell'UEA. Grabowski ha vinto il premio nel 1992.Si considerava anche un membro della cosiddetta "Scuola Iberica" (Iberá skolo) degli scrittori esperantisti degli anni Novanta, insieme ad altri tre abitanti della penisola iberica.Negli anni Novanta, Camacho ha iniziato a opporsi pubblicamente a Giorgio Silfer per la sua interpretazione della prospettiva "raumista". Ha scritto El Majstro Kaj Martinelli ("Il Maestro e Martinelli"), una satira sprezzante su Silfer (ispirata a un racconto con un nome simile a quello di Mikhail Bulgakov), e ha criticato la sua ideologia La Liturgia della fiera ("La Liturgia della foiro").