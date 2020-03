Cobo, Bernabé - biografia

Bernabé Cobo (Lopera, novembre 1580 - Lima, 9 ottobre 1657) era un gesuita, naturalista e scrittore spagnolo.La data di nascita di Bernabé Cobo non è stata trasmessa, ma sappiamo che dal suo battesimo, avvenuto il 26 novembre 1580, secondo i documenti trovati a Lopera dallo storico A.Vázquez de la Torre. Era il quinto di sei figli di Juan Cobo e Catalina de Peralta, una famiglia nobile minore di Jaén, che li sosteneva attraverso le vaste proprietà degli uliveti.Il giovane Bernabé è cresciuto nella tenuta di famiglia, dedicandosi principalmente alle occupazioni rurali che avrebbero lasciato un segno indelebile nella sua personalità. La sua formazione letteraria è stata solo consentogli primaria per imparare a leggere e scrivere.Da buon "Hidalgo", non imparò nessuna delle barche, e gli fu chiaro di provare l'avventura dello scopo della vita. Nel 1596, affascinato dalle storie e dalle promesse di Antonio de Berrio, salpò per l'isola di Trinidad insieme ad altri duemila sognatori come lui, sicuri di conquistare, alla fine, fama e ricchezza. Il risveglio di molte illusioni è stato più amaro. L'isola non era in grado di sfamare un numero così elevato di persone e fu necessario evacuare una parte di essa verso le colonie dell'Orinoco.Il trasferimento non avvenne però con calma, perché una buona metà dei disertori fu accolta dagli indigeni, i temuti "Caribs", e incontrò la morte, ad eccezione delle donne schiave. Cobo, fortunatamente per lui, non era il gioco e aveva navigato fino all'isola Hispaniola dove sarebbe rimasto per un anno.Per sopravvivere, il giovane avventuriero ha partecipato a numerosi viaggi su navi che hanno viaggiato nei Caraibi, per poi trasferirsi a Panama City, ai margini del Pacifico.In uno di questi viaggi si è trovato sul punto di cambiare la sua vita. Il generale dei gesuiti, Claudio Acquaviva, aveva mandato il suo agente, Esteban Paez, a visitare il Perù e questi, viaggiando con Cobo, aveva stretto una profonda amicizia con il giovane. Colpito dal talento, che il suo personaggio avrebbe potuto appianare, si è offerto volontario per iscriversi alla Scuola dei Gesuiti di Lima per continuare la sua formazione.Cobo fu accettato con entusiasmo e, nel 1599, frequentò i corsi della prestigiosa università insieme ai figli delle persone più influenti della colonia peruviana.Alla fine dei primi due anni, quindi, ha chiesto di rimanere e di unirsi alla Compagnia di Gesù. Accettata dai superiori, continua gli studi prescritti e, il 18 ottobre 1603, emette la prima professione religiosa. Doveva però completare i suoi studi, che lui stabilì con ardore, frequentando, negli anni successivi, i corsi di "Lettere", Arte e Filosofia.Nel 1609 fu inviato a Cusco, dove rimase per quattro anni. Durante il suo soggiorno nell'antica capitale degli Incas, si recò, nel 1610, anche a Tiwanaku e La Paz. Mentre esercitava attivamente la sua missione religiosa, approfittava della residenza sulle alture andine per imparare le lingue locali e faceva il suo interprete è del quechua, sia dell'aymara che dell'aymara.Per Cuzco è legato in amicizia con Alonso Topa Atau, nipote dell'antico dominio di Huayna Capac e, attraverso di lui, ha avuto accesso a coloro che ancora custodiscono gelosamente le tradizioni inca. Nel frattempo osservava e catalogava tutte le specie di animali e piante del paese.Dopo un periodo a Lima, dove ha compiuto i suoi ultimi studi ecclesiastici, è tornato sull'altopiano e proprio a Juli a Titicaca. Ha visitato Potosi, Oruro e Chucuito e ha attraversato tutto il Collao, osservando sempre ogni dettaglio che sembrava degno di nota. Nel 1618 si trasferì sulla costa, stabilendosi ad Arequipa per più di tre anni. Non sono sfuggiti alle curiosità del luogo e hanno effettuato visite guidate a Nazca, Ica e Pisco, le antiche sedi che le precedenti civiltà degli Incas.Nel frattempo, aveva concepito il grande disegno di scrivere una storia del Nuovo Mondo sottolineandone tutti gli aspetti, prima di tutto gli storici, ma anche evidenziandone le caratteristiche naturali, con particolare attenzione al mondo vegetale e animale.Dopo un ritorno dall'altopiano, chiese quindi di essere trasferito in Messico per studiare questo paese remoto di cui era solo la conoscenza teorica. Padre Muzio Vitelleschi, il nuovo generale dell'Ordine, aveva delle preoccupazioni al riguardo, ma alla fine acconsentì al trasferimento e Bernabé Cobo poté lasciare il Perù nel 1629. Il soggiorno in Messico e nelle terre vicine sarebbe durato tredici anni fino al 1643 e sarebbe stato dedicato alla ricerca botanica e zoologica, intervallata da indagini storiche su tutti i rilievi.Nicaragua e Guatemala non sono sfuggiti al diligente ricercatore che, spostandosi da un luogo all'altro del suo ordine, ha visitato entrambi i paesi ed è rimasto per sette anni in Guatemala. Commenti che ha vinto farà il suo lavoro come un più vicino è stato originariamente prodotto in quel secolo, gli argomenti specifici dei suoi studi.Bernabe Cobo, che già nel 1633 credeva di aver completato le sue ricerche nei territori del Messico, avrebbe dovuto aspettare molti anni prima di avere il permesso di tornare in Perù, perché ormai credeva che la sua patria d'adozione fosse finalmente in grado di tornare a Lima nel 1643. Ora aveva sessantatre anni, ma il suo lavoro non era ancora finito. Il Colegio de San Pablo di Lima, la sua ultima residenza, continuò, con instancabile vigore, a migliorare e ordinare la raccolta di innumerevoli nozioni che si erano accumulate nel corso della sua vita.Tuttavia, la pratica dell'osservazione diretta non si fermò e, in quegli anni, per esempio, si rese conto delle caratteristiche della corrente fredda dell'Oceano Pacifico, che in seguito sarebbe stata conosciuta come corrente di Humboldt.Cobo morì infine, a Lima, il 9 ottobre 1657. Aveva settantasette anni ed era nelle Indie già dagli anni Sessanta. Di questi, quarantotto avevano trascorso in Perù.