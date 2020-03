Anglada, Vicente Beltrán - biografia

Vicente Beltrán Anglada (Badalona, 1915/30 settembre 1988) è stato scrittore e docente di temi esoterici spagnoli.Ha tenuto più di 400 conferenze tra il 1974 e il 1988, principalmente in Spagna e in Argentina. Ha scritto più di una dozzina di libri pubblicati in spagnolo, portoghese, francese e italiano.Attraverso i suoi libri illustrati su temi mistici come la Fratellanza Bianca, Shamballa, le forze della natura, il concetto profondo di "Inizi spirituali" e ha sviluppato il tema dello yoga del cuore e dell'Agni Yoga.Vicente Beltrán Anglada è, per molti, un autore che ha saputo rendere comprensibili i concetti fino ad allora ampiamente discussi dalla Società Teosofica e dal Lucis Trust (Scuola Arcana). Vicente Beltrán Anglada è nato a Badalona (Spagna). Fin da bambino ha sentito un profondo interesse per i temi trascendentali della vita, mostrando uno spirito inquieto e intuitivo che lo ha motivato alla ricerca spirituale, costante per tutta la vita. Durante la guerra civile spagnola fu prigioniero (1936-1939) e, a causa delle disumane condizioni di reclusione, arrivò a rinunciare a ogni speranza. Come lui stesso ha detto, è stato in quel momento che il Maestro gli ha rivelato il piano spirituale a lui riservato, un modo di vivere che si sviluppa lentamente negli anni. La fine della guerra, però, non alleviò i suoi problemi, poiché gli argomenti sui quali parlava e scriveva bene non erano osservati ai tempi della dittatura spagnola.Sposò Encarnación Zamora, che gli diede una figlia, Maribel Beltrán. Più tardi come partner fisico e spirituale Leonor Tomás Vives, che ha condiviso con lui il suo forte impegno spirituale nella vita del discepolato. Dopo qualche tempo si trasferirono temporaneamente a Ginevra (Svizzera), dove Vicente Beltrán Anglada fu affiliato alla Scuola Arcana, una scuola di insegnamento esoterico nel New Age. Qui, Vicente Beltrán Anglada, ha coordinato la formazione di tutti gli studenti in Spagna.Nelle sue lezioni e nei suoi scritti si è dichiarato un discepolo accettato in contatto cosciente con il suo Ashram: troviamo questi riferimenti, per esempio, nel suo libro "Le mie esperienze spirituali". Poiché durante la dittatura del generale Franco non poté pubblicare le sue idee spirituali in Spagna, Vicente Beltrán Anglada cominciò a pubblicare le sue esperienze su varie riviste come "Akhenaton", "Solar", "Karma7" e sulla rivista "conocimiento" (inizialmente Sophia) di Buenos Aires. Alcuni degli articoli pubblicati su questa rivista - intitolati "La luz Ashram" - sono stati alla base del suo primo libro, "La Jerarisérieur, les Anges Solaires et la Humanité" (1974).Dopo il ritorno della democrazia (1975), Vicente Beltrán Anglada ha iniziato a parlare in pubblico in Spagna. Ha tenuto conferenze nelle principali città come Madrid, Barcellona, Valencia e Saragozza. Le sue regolari conferenze tenute a Barcellona sono state pubblicate nel libro "Conversaciones esotéricos" (1980). Nel 1985 ha visitato l'Argentina, dove Francisco Brualla, studioso degli insegnamenti del Maestro tibetano, aveva parlato dell'Opera Gerarchica dal 1937. Vicente Beltrán Anglada ha viaggiato molto in Argentina, per più di due mesi, tenendo conferenze pubbliche a Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Córdoba e altre importanti città.Dopo essere stato respinto dalla Scuola Arcana, decise di dedicare il resto della sua vita a ciò che aveva accettato come responsabilità ashramica. I suoi libri: "Trattato sul Regno Angelico" ([1,2,3] (1979-1984), "I Misteri di Shamballa" (1986) e "Magic Planetarium Syndicate" (1987) riassumono l'opera della sua vita, per rispondere cioè agli effetti di tre progetti gerarchici "che, secondo questo autore, gli sono stati affidati dai suoi piani interni.In tutti i suoi insegnamenti ha dato un messaggio comune. Questa è stata la rivelazione di una nuova "Sintesi Yoga", l'Agni Yoga. Il suo libro "Introduzione Agni Yoga" (1981) descrive i principi generali di questa pratica spirituale, come assicura l'autore, al di là di tutte le discipline spirituali nella vita dei discepoli moderni.Vicente Beltrán Anglada è morto il 30 settembre 1988 con l'idea di aver fatto tutto il possibile per portare un po' di "più della luce della coscienza dell'Umanità".