Álvarez Mesa, Florentino - biografia e opere

Álvarez Mesa, Florentino - biografia

Florentino Álvarez Mesa (Avilés, 1846 - Aviles 14 ottobre 1926) è stato uno scrittore e politico spagnolo. Ha pubblicato articoli politici sulla tendenza liberale in diversi giornali di Aviles ed è stato anche sindaco per molti anni. La serie dei suoi scritti "Crónicas de Aviles" è stata pubblicata all'Avana.Florentino Alvarez Mesa y Arroyo, alias Fray Zurriago de la Rondiella, detto anche Mesa, detto anche Blas, è nato nel 1846 ad Aviles, Asturie, Spagna.Ha trascorso i primi anni della sua infanzia a Madrid, ma ha fatto i suoi studi nelle Asturie, dove ha risieduto nella sua città natale, dove si è dedicato al giornalismo. I suoi primi articoli apparvero nel 1886 su "El Eco de Avilés". Tre anni dopo viene fondato il settimanale "La Luz de Avilés", pubblicato fino al 1890, dove firma i suoi articoli politici di tendenza liberale con lo pseudonimo di "Fray Zurriago de Rondiella". Quando non furono più pubblicati su questo giornale ne fondò un altro con il nome di "El Diario de Avilés" di cui fu direttore fino alla sua chiusura nel 1914. Ha collaborato anche con giornali locali come "La Semana" e "El Veto", dove ha firmato con lo pseudonimo di "Blas".Dal giugno 1897 occupò la carica di sindaco di Avilés quasi ininterrottamente fino al 1907, quando la soluzione fu ritirata dalla sua tenuta "El Caliero", vicino ad Avilés, che aveva portato avanti nei suoi sforzi letterari con una serie di "Crónicas avilesinas" che furono pubblicate sulla rivista "Asturias" all'Avana.Era sposato con Carmen Menéndez-Valdés Muñiz. Dal matrimonio nacquero tre figli: Virgilio, morto tragicamente nel 1908, Horacio, anch'egli scrittore, giornalista e avvocato, morto nel 1936 all'inizio della guerra civile spagnola, e Acacia (1874-1948), nuora del repubblicano liberale Theodore Sainz Rueda (1835-1897). Testimonianza del suo amore per la letteratura classica sono i nomi dei due scrittori che le hanno dato i figli: Horacio e Virgilio.Florentino octogenario morì ad Aviles il 14 ottobre 1926.