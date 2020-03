Alcover, Antoni Maria - biografia

Antoni Maria Alcover (Santa Aproximadamente el 2 de febrero, 1862 - Palma 1 de agosto de 1932) era uno scrittore spagnolo.È stato anche ecclesiastico, linguista, architetto di diverse chiese e giornalista. Per la sua opera a favore del catalano è stato definito "l'apostolo della lingua".Le opere principali di Alcover sono la collezione franco-catalana valenciana-balearica, la collezione Aplec de Rondalles Mallorquines di Jordi des Racó, La flexión verbal en los dialectos y la gestión catalana e il finanziamento dell'Edició de les Obres di Ramon Llull.È nato il giorno della Candelora (2 febbraio), figlio di Antonio e Catherine Alcover Sureda, i ricchi contadini. Ha vissuto i primi anni nei costumi tradizionali di Maiorca, in un'atmosfera molto religiosa. A quindici anni andò a vivere a Palma per studiare in seminario. Ben presto divenne noto come un oratore senza compromessi, poiché il suo forte carattere lo fece partecipare alla furiosa polemica. Da giovane si è distinto per le sue capacità di scrittura che gli hanno permesso di scrivere una storia oltre che un articolo o un commento su temi di attualità.Nel 1898, il nuovo vescovo di Maiorca, Pere Campins, lo nomina vicario generale della diocesi, carica che ricopre fino al 1916. Nel 1905 vinse l'opposizione all'abile canonico di Maiorca, che nel 1921 era il decano.