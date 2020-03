Duarte, Carles - biografia

Carles Duarte i Montserrat (Barcellona, 16 settembre 1959) è un poeta, linguista, traduttore, scrittore e politico spagnolo.Carles Duarte i Montserrat è nato a Barcellona, Catalogna. Quando è entrato all'Università di Barcellona, se n'è andato a causa delle sue ansie e della sua inclinazione per il linguaggio e la poesia.Nel 1981 si è laureato in Filologia catalana e nel 1984 ha discusso una elaborata tesi che ha studiato attentamente il vocabolario giuridico della "Llibre de les Costumbres de Tortosa".Nel periodo 1978-1981 è stato segretario dei "Corsi di lingua catalana" e della "Commissione sociolinguistica" dell'Università di Barcellona. Nel 1979, sotto la direzione e la collaborazione di Antoni M. Badia i Margarit, pubblica la sua prima opera intitolata Formas administratiu: APLICAT especialment para la Universitat, che consiste in uno studio del linguaggio amministrativo. Da quel momento Duarte non ha più perso i contatti con Badia i Margarit, segnalando di volta in volta nuovi progetti e studi linguistici fino alla nuova pubblicazione della sintesi del libro Història de català llengua ("Sintesi della storia della lingua catalana") del 1981, sviluppato in collaborazione con AM Badia i Margarit e M. Àngels Massip Bonet i. Nello stesso anno, Duarte i Montserrat entra nella Scuola di Pubblica Amministrazione della Catalogna, dove rimane fino al 1989.Uno degli elementi più significativi della sua vita sarà il rapporto professionale e amichevole che avrà con la professoressa Joan Coromines, soprattutto tra il 1979 e il 1989; la collaborazione culminerà più tardi nell'elaborazione del Diccionari Etimològic de Català llengua ("Dizionario etimologico della lingua catalana e del suo complemento"), un libro essenziale per tutti gli studenti e gli studiosi della lingua catalana e del suo rapporto storico e linguistico. Nonostante la sua vena poetica, Duarte i Montserrat ha lavorato a lungo sulla sua biancheria intima, e ha fatto una dichiarazione pubblica fino alla pubblicazione del suo primo libro di poesia, Endins Vida (Endings Life), da parte dell'Editorial Moll nel 1984, quando aveva 25 anni.Tra il 1983 e il 1989 è stato presidente della Fondazione Catalunya ("Fundació Catalunya"), creata da Joaquim Fons. In seguito, ha ricoperto diversi incarichi importanti: segretario del Servei d'Assessorament lingüística ("servizio di supporto linguistico"), vice direttore generale dell'Educazione degli adulti ("educazione degli adulti"), assegnato all'area dell'Immagine Istituzionale, direttore generale della diffusione e membro del Consiglio Permanente di Catalano e del Comitato Consultivo Amministrativo Linguistico. È stato il vicepresidente del Principato di Catalogna al Consiglio degli scrittori dell'Associazione in lingua catalana. Tra il 1995 e il 2007 è stato presidente del premio di poesia Blanes Premis Recvll e membro di diversi altri premi nazionali di poesia.Nel contesto sociale e politico, è importante fare riferimento al suo lavoro come Segretario Generale della Presidenza del Generale della Catalogna durante il governo di Jordi Pujol con Convergència i Unió (CiU). È stato anche vicepresidente del Forum Universale delle Culture di Barcellona 2004, ed è il presidente onorario della Fondazione Forum Universale delle Culture.Nel 1983 ha fondato, insieme ad un'altra rivista Llengua i Dret ("Lingua e diritto"), di cui è stato direttore fino all'aprile 2003. Attualmente è membro del comitato di redazione della stessa pubblicazione. Collabora regolarmente con giornali come Avui, El Periódico de Catalunya, Segre, Diari de Girona, Regal 7 e El 9 Nou, scrivendo articoli di ogni tipo. Partecipare ai consigli di amministrazione delle riviste Idees, Discurso y Sociedad e Revista de l'Alguer. Ha insegnato lingue speciali e comunicazione in diverse università della Catalogna, di Valencia, delle Baleari e dell'Italia.Attualmente dirige la Fondazione Lluís Carulla e presiede il Comitato degli Amici del Paese della Società Economica e Culturale di Barcellona, è segretario del Circolo del Museo di Storia della Città di Barcellona e presidente della Fondazione degli Amici del Museo Nazionale d'Arte della Catalogna.