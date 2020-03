Alberti Paradís, Caterina - biografia

Caterina Alberti Paradís, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Caterina Albert (La Escala, 11 settembre 1869 - 27 gennaio 1966), fu una scrittrice spagnola che scrisse il romanzo Solitudine (1905), una delle opere letterarie più importanti del movimento culturale modernista catalano. Il primo importante riconoscimento della sua abilità letteraria arrivò con il premio, nel 1898, vinse il concorso letterario dei giochi floreali.La sua carriera letteraria inizia molto presto, con la collaborazione della rivista satirica "Almanaque de l'Esquella de la Torratxa", dove il pubblico vede i suoi primi testi, poesie d'amore, sotto lo pseudonimo di Alacseal Virgili.Nel 1898 partecipa al concorso letterario dei Giochi floreali nella città catalana di Olot con la sua nuova poesia Lo (in italiano, "El nou llibre poema") e il monologo El infanticidio (in italiano, "El asesino de niños"). Sebbene entrambe le opere siano state premiate, la giuria è rimasta sorpresa dal fatto che il monologo fosse opera di una donna, tanto che da quel momento l'autore ha cominciato a nascondersi sotto lo pseudonimo di Víctor Català, con il quale ha firmato il resto della sua opera.Dopo vius Caires (1907), Caterina Albert inizia il suo primo periodo di silenzio letterario, che dura fino al 1918, quando inizia a pubblicare sulla rivista catalana quello che poi diventerà il romanzo un film (3.000 metri) (1926).Durante la sua carriera letteraria, è stato legato ai Giochi Floreali di Barcellona, di cui è stato presidente nel 1917. Fu anche membro dell'Accademia della lingua catalana (1915) e dell'Accademia della Buona Letteratura di Barcellona (1923).Con lo scoppio della guerra civile spagnola inizia un nuovo periodo di silenzio letterario, Bisogna dovette aspettare fino al 1944 per la pubblicazione di una nuova opera, la sua prima raccolta di racconti in spagnolo: Retablo (1944).Poi, Mosaico (Dalmau, 1946), Vida mucho (Selecta, 1950), Jubileu (Selecta, 1951).Dopo la sua morte, la casa editrice Selecta ha rieditato molte delle sue opere.