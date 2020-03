Delibes, Miguel - Biografia e opere

Delibes, Miguel - biografia

Miguel Delibes (Valladolid, 17 ottobre 1920 - Valladolid 12 marzo 2010) è stato uno scrittore spagnolo, membro della Real Academia Spagnola.Dopo aver studiato legge ed economia, diventa titolare di una cattedra di diritto commerciale, parallelamente al suo lavoro di giornalista: dirige infatti la rivista "El Norte de Castilla" 1958-1963.Scrittore dalla personalità timida, descrive nei suoi romanzi la sua regione natale, la Castilla-León, con la sua terra arida, le piccole città e tutto il mondo dei contadini lontano da qualsiasi innovazione tecnologica o scientifica.Il suo debutto letterario risale al 1947 con La Sombra del Ciprés es allargada (La lunga ombra del cipresso), che vede un uomo che evita ogni affetto perché teme che la morte gli porti via ciò che ama. Con questo primo romanzo, ancora pieno di moralismo e costruito con un occhio al movimento realista, ha vinto il Premio Nadal.Risalente al 1949, Aun es de día (È ancora giorno) è la storia di un uomo deforme e orribile che ama, un amore non si confessa, una ragazza ricca.Nel 1950 scrive, in uno stile più conciso e sciolto, El Camino, che racconta la storia di un ragazzino di undici anni che la sera prima di partire per la città dove continuerà gli studi nell'ordine del padre, incapace di dormire, ricorda con nostalgia la sua breve esperienza di campagna. L'autore utilizza spesso il discorso libero e indiretto, alleviando così la tristezza del personaggio del narratore filtrandola con distacco.Nel 1953 viene pubblicato l'idolatrato figlio Sisi (Mi adorado hijo Sisí), simile nello stile alle sue prime opere, che è la vita della borghesia provinciale in una città che sembra riflettere quella di Valladolid e che racconta la storia di un ipocrita che gestisce gli affari e i sentimenti con lo stesso stile freddamente calcolatore, ma che risente ancora degli imprevisti che avranno la loro conclusione nella guerra civile.Più morbidi nella trama e con la prevalenza dell'espressione sull'intreccio sono i due romanzi Diario de cazador de las Naciones Unidas (Diario di un cacciatore) del 1955 con cui riceverà il Premio Nazionale di Letteratura Spagnola (Premio Nacional de Literatura de España) e Diario de un emigrante (Diario di un emigrante) del 1958, che racconta la storia di un bidello di un registro provinciale, con un lessico in gergo, le sue esperienze di caccia in Castiglia e quelle di chi lavora in Cile e, infine, ritorna nella casa dove trova quei valori autentici che riempiono la vita. I due romanzi fanno parte di una trilogia che sarà completata con il Diario di un pensionato (Diary of a Pensioner) nel 1966 e sarà scritto il lessico dell'autore nell'abituale.I due romanzi che seguiranno saranno tesi alla conservazione della lingua spagnola e presenteranno esempi più ampi di diversi tipi di discorso, storie di città, come La hoja roja (La foglia rossa) del 1959, che rappresenta il mondo della provincia visto attraverso gli occhi alternati di un vecchio vedovo e della sua giovane casalinga analfabeta, e storie rurali come nei ratti (ratti) ha costruito dal 1962 una serie di aneddoti autobiografici in cui evoca l'ambiente rurale degli emarginati.Nei difficili anni Sessanta Delibes ha raggiunto una nuova forma di scrittura sperimentale, facendo una mimesi più ampia rispetto al sacrificio della diegesi, come si può vedere nelle sue ore con Mario Maestro Cinco (Five Hours with Mario), pubblicato nel 1966. Si tratta di un lungo monologo di Menchú, moglie di Mario (professore di letteratura con ideologie di sinistra, che ha trascorso molto tempo in prigione durante la dittatura franchista), di idee borghesi e reazionarie di destra, di fronte al corpo del marito la notte prima del funerale. La vedova, pur mostrando le sue condoglianze ad amici e familiari, che vivono la morte come un tradimento, e, seguendo l'esempio di alcuni versetti della Bibbia che il marito legge abitualmente, inizia ad apostrofare il corpo con una litania di rimproveri."La casa e la terra sono l'eredità dei padri, ma la donna saggia è un dono di Geova, e che dire di te, mia cara, penso che sarai soddisfatta di avere motivo di vendere, che qui, inter nos, la vita non è stata trattata così male, vorrei vedere una donna tutta per sé, che non è male, che con pochi soldi ha fatto meraviglie, non è più all'angolo della strada, sveglia. E ora che iniziano le complicazioni, tagliate, vi salutiamo, perché la prima notte, ricordate..., Andate e lasciatemi solo a tirare la macchina. Non che mi lamenti, cerco di capire, non sono loro che stanno peggio di me, vedi Transi, pensano con tre creature, ma mi fa arrabbiare, davvero, che lasci le mie ansie inosservate, senza nemmeno un grazie, come se questa fosse la regola. »La verbosità profana di Nenchu crea effetti comici e diventa il modello per la caricatura di Franco della moglie e della madre borghese, ottusa e ipocrita. Con un magistrale esercizio di retorica, Delibes discute criticamente, in questo romanzo, le carenze della provincia spagnola del dopoguerra.Nel 1969 pubblica un romanzo, aperto a un noto problema, ispirato alle idee della Primavera di Praga, intitolato Parabola di un naufrago (parabola di un uomo che annega) con un grande carattere.Il tema principale è quello della metamorfosi degli animali, e racconta la storia di un ragioniere che, avendo domande sul significato del suo lavoro, è condannato a lavorare nei campi. Una siepe deve essere coltivata e la parte finale che rimane prigioniera tra le piante si trasforma in agnello. Quindi c'è una morale chiara e l'autore vuole che rappresentino il degrado dell'uomo attraverso il passaggio dal linguaggio animale a quello umano.Il romanzo del 1974 Il principe detronizzato (Principe senza trono) ha un carattere più leggero e racconta la storia di un bambino di quattro anni che, sorpreso dalla nascita di una sorellina, guarda criticamente il mondo degli adulti.Nel 1973 è stato nominato all'Accademia Reale di Spagna. Nel novembre del 1974 la morte della moglie Ángeles ha fatto sprofondare lo scrittore in una depressione durata quasi tre anni; poco dopo la pubblicazione della sua opera Las Guerras de Nuestros Antepasados (1975). Ha preso pieno possesso del suo titolo accademico il 25 maggio 1975 e nel suo discorso di apertura è arrivato a The Meaning of Progress from My Work, che sarà pubblicato nel 1979 con il titolo A Dying World.Nel romanzo del 1975 Le guerre dei nostri antenati, come nel precedente, Delibes prende le distanze da ciò che dicono e afferma la loro etica, che utilizza un punto di vista insolito. In Le guerre dei nostri antenati attraverso la falsa trascrizione di un dialogo che si svolge tra un prigioniero, imprigionato per un omicidio che non ha commesso, e il medico della prigione, parla di un uomo di umili origini, Pacifico, che racconta di come sia stato offuscato dalla violenza a causa delle vite tormentate di suo padre, suo nonno e suo bisnonno.Nel 1978 è stato pubblicato il controverso voto del signor Cayo (pubblicato in Italia con il titolo Per chi voterà per il signor Cayo? [2]), dove si comprende come l'autore non si fidi del passaggio dalla dittatura alla democrazia, e riduce quella che era stata la più grande propaganda elettorale del 1977 alle piccole dimensioni dei due candidati che si battono per il voto di un elettore che si fa beffe della saggezza dei contadini.Nel 1982 ha pubblicato Los santos inocentes (I santi innocenti), che racconta il degrado di una famiglia rurale nel sud della Spagna. In essa l'autore contrappone il diverso tenore di vita dei signori, colti e cinici e contadini, poveri e semplici. Il romanzo è stato realizzato in un film nel 1984, diretto da Mario Camus, che ha riscosso un grande successo.Tra le sue pubblicazioni più recenti, gli accenti di tono più morbido e di buon umore, ricordano LETTERE DI AMORE DA UN Sesagenario Volontaro DEL 1983, la storia che viene raccontata nella sua interezza in prima persona dal protagonista, un pensionato sessantenne che, avendo risposto all'annuncio di un giornale femminile, intreccia con esso una romantica corrispondenza. Ma quando sarà finalmente il primo incontro, questo diventerà anche il passato perché la donna ha nel frattempo iniziato una relazione con un amico del protagonista, più anziano ma più intraprendente.Con 377A, Hero's Wood (377A, eroe di stoffa), l'autore ritorna al genere del romanzo di formazione con una storia che si svolge quasi interamente in un interno borghese. Racconta la storia di un giovane durante la dittatura di Primo de Rivera, dopo essere stato educato ad essere un eroe, dimostra che le prove dimostrano che si tratta di un codardo.In Señora de Rojo Sobre Fondo Gris 1991, la voce del narratore è quella di un pittore che, in fondo al regime franchista ormai alla deriva (siamo nel 1975), ha perso la sua creatività, racconta alla figlia che è in prigione a causa di posizioni politiche, alla moglie, che rende omaggio in una sorta di retrospettiva al personaggio elegiaco.Dopo aver aggiornato la storia del portiere nel 1995 sul Journal of the United Nations (Diary of a Retiree), lo scrittore si confronta per la prima volta nel 1998 con L'eretico (The Heretic), il romanzo storico. Il libro, che l'autore dedica alla sua città, è la persecuzione dei luterani da parte dell'Inquisizione spagnola a Valladolid nel XVI secolo fino al tempo di Carlo V e rappresenta in favore del documento della libertà religiosa. Con quest'opera Delibes ha ottenuto, nel 1999, il "Premio Nazionale di Letteratura Spagnola".Meno importante è la sua attività nel campo della narrativa breve, come La Partida (Il gioco) nel 1954, con i sonnellini Viento Sur (Siesta con il vento del sud) 1957 che ha vinto Fastenrath e La Mortaja (Il premio della copertina di plastica) nel 1970.Delibes è anche autore di diversi volumi di diversa natura, come le cronache di Castilla la Vieja (Castilla recordar habla 1986); le esperienze fatte all'estero, le collaborazioni in vari giornali e i numerosi diari.Nel 2000, il Consiglio e Leon Castilla hanno proposto la candidatura di Miguel Delibes al Premio Nobel per la Letteratura per ottenere il sostegno di molti spagnoli e internazionali culturali e intellettuali.Il Consiglio di Amministrazione della SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) Swedish Academy ha proposto i nomi degli scrittori Miguel Delibes, Francisco Ayala ed Ernesto Sabato come candidati al Premio Nobel per la letteratura nel 2007.