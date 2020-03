Aub, Max - Biografia e opere

Aub, Max - biografia



Max Aub (Parigi, 2 giugno 1903 - Città del Messico, 23 luglio 1972) era uno scrittore spagnolo.Era nato da padre tedesco e madre francese, una cosa molto speciale perché all'epoca Francia e Germania erano afflitte da profonde rivalità politiche e militari. Con lo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914, si stabilì con la sua famiglia in Spagna, per l'esattezza, a Valencia, decidendo in seguito di acquisire la cittadinanza iberica.Nel 1927 si laurea in letteratura europea, mentre tra il 1935 e il 1936 dirige il teatro universitario "El Búho" (Il gufo) che si distingue tra i giovani scrittori vicino alla "Revista de Occidente", di José Ortega y Gasset. Durante la guerra civile spagnola collaborò con André Malraux alla sceneggiatura del film Sierra de Teruel, che fu poi distribuito clandestinamente nel 1938. schieratosi con i repubblicani (Aub apparteneva al Partito dei lavoratori socialisti spagnoli), per evitare di essere catturato dai seguaci di Franco in esilio, prima in Francia, e nel 1942 si trasferì definitivamente in Messico, dove pubblicò la parte più importante della sua opera letteraria.I suoi primi lavori sono caratterizzati da un'estetica e un gusto all'avanguardia in linea con la sua personalità strana e ribelle, mentre nelle opere successive denota un grande realismo cosparso di un forte impegno sociale e dello stesso autore.