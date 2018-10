Sallustio, Crispo Gaio - Opere Principali

Sallustio - Opere Principali

De Coniurationae Catilinae

De Bellum Iugurthinum

Historiae

Le tre opere più importanti di Sallustio sono:Volume storiografico che tratta della congiura di Catilina avvenuta tra il 62 e il 63 a.C., ossia vent’anni prima. Il 43 è l’anno clou della crisi e l’unico servizio che può fare è ricostruirne le cause, che individua in questo evento; Catilina era un sovversivo: un esponente estremo dei populares che aveva raccolto persone con malcontento aizzandolo contro il potere assumendo il ruolo di sobillatore (una sorta di demagogo).Era ricoperto dai debiti, si era candidato al consolato ma non era riuscito ad accedervi così creò un esercito per fare una congiura in senato.Altro volume storiografico dello stesso periodo che racconta di eventi che risalgono all’incirca al 107 a.C.Dopo il “De Coniurationae Catilinae” si rende conto di dover fare un passo indietro per descrivere le battaglie contro Giugurta perché si intravede la corruzione romana. Parla della guerra contro i Numidi e Giugurta che voleva sovvertire la legittima eredità del potere e prendersi il paese perché era il nipote del re. E’ inerente con la situazione romana perché la Numidia era uno stato alleato e Giugurta aveva corrotto i senatori romani affinché non intervenissero (perdita dei valori).Seguì uno scontro armato che si risolse grazie a un homo novus, Gaio Mario, che con l’aiuto di Silla sconfisse Giugurta, sobillatore e genio del male come Catilina.Lo scopo di questa narrazione è raccontare la crisi morale e di costume della nobilitas oltre al valore dell’uomo e al suo rapporto con il potere.Di stile annalistico, raccontano nel 39-35 a.C. eventi appartenenti al periodo che va dal 78 al 63 a.C.L’opera è rimasta incompiuta ma è possibile notare che è più obiettivo e neutrale nella narrazione dello scontro tra mariani e sillani, il vero punto di partenza della crisi.