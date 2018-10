Cicerone, Marco Tullio - Opere filosofiche-etiche

Cicerone - Opere filosofico-etiche

Le opere filosofiche-etiche di Cicerone sono tre: Cato Maior De Senectute, Laelius De Amicitia, De Officiis. Nella prima opera Cicerone immagina che, ormai 84enne, parli al giovanee adei piaceri che l'uomo virtuoso tra e della vecchiaia. Il breve trattato appare ricolmo dieddi uomini gloriosi che benché affaticati dallo scorrere degli anni sono sempre stati in grado di contribuire in maniera attiva al progresso culturale e politico di Roma.Nel Laelius de amicitia l'ambientazione è esattamente successiva alla morte die l'opera è dedicata,come la precedente,al suo caro amico. Gaio Lelio esalta il valore dell'che può sussistere solo negli uomini virtuosi respingendo la tesi epicurea secondo cui l'amicizia nasce dalla ricerca di un utile reciproco.Il De Officiis è l'ultima opera di Cicerone, divisa in tre libri e dedicata al. L'opera è unispirato al Sul conveniente del filosofo stoico. Nel primo libro si tratta dele i relativi doveri. L'honestum si manifesta nelle quattro virtù che già indicate da Platone ovvero. Il secondo libro è dedicato al concetto di, metà delle azioni umane. Nel terzo libro si affronta una tematica tralasciata da Panezio ovvero il. Per Cicerone un'azione è utile se gioco alla collettività. L'opera tratta anche delle necessità dell'impegno politico e dei problemi di carattere sociale e si presenta come un