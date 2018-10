Cicerone, Marco Tullio - De Oratore (2)

Cicerone - De Oratore

Il De Oratore èdi Cicerone divisa inscritti in concomitanza al suo ritiro politico delSi tratta di un dialogo ambientato nel 91 avanti Cristo nella Villa Tuscolana di, portavoce di Cicerone, che si confronta con, nonno del triumviro. Entrambi sono oratori ma Marco Antonio è autodidatta e impulsivo mentre Crasso ha una vasta formazione.Viene presentata la, costituita da :

-INVENTIO, reperimento degli argomenti

-DISPOSITIO, disposizione degli argomenti nel trattato

-ELOCUTIO, elaborazione formale

-MEMORIA, tecniche di memorizzazione

-ACTIO, pronuncia del discorso con grande gestualità

L'anno di ambientazione è lo stesso della morte di Crasso e siamo alle soglie degli scontri tra Mario e Silla. Cicerone cerca di ricostruire l'atmosfera degli ultimi giorni di pace per la Repubblica. Il dialogo è di stampo platonico ma con ambientazione in una villa e non presso le strade di Atene.



La ripresa di Platone ha lo scopo di rendere l'opera più accattivante.L'oratore è inteso come unin quanto deve avvalersi dellae dellaper sostenere i pro e i contro nelle orazioni.La formazione retorica coincide con quella politica.