Virgilio, Publio Marone - Bucoliche (4)

Publio Virgilio Marone - Bucoliche

Le Bucoliche vennero composte tra il 42 e il 39 avanti Cristo e sono costituite da, il latino canti scelti, in esametri. Il modello sonodel poeta ellenisticoda cui riprende il metro e l'argomento pastorale insieme a molti spunti poetici eliminando però ogni spunto ironico e ogni eccesso di realismo. L'opera si definisce diin quanto l'autore crea un mondo utopico di perfezione atemporale e stilizzata e tende ad assumere una posizione dirispetto alla guerra civile tra Antonio e Ottaviano, proponendo una sorta di alternativa consolatoria. Si percepisce l'esigenza di sfuggita la cruenta realtà storica contemporanea da parte di Virgilio. I temi portanti sono la vita, i canti e gli amori dei pastori, il paesaggio e spirituale che presenta i tratti tipici dele che oscilla tra i ricordi reali delle campagne mantovane e le fonti letterarie, il paesaggioche riflettere su di sé gioie e sofferenze dei pastori. Virgilio è influenzato dall'e gli amori sono spesso infelici perché legano semplici pastori a ninfe volubili, si placano nella malinconia dei canti e nella serenità del paesaggio. La poesia unLo stile è, si propone come una fusione del modello teocriteo con quello alessandrino per mezzo della poesia neoterica. La sintassi è limpido è lineare e le figure più utilizzate sono. La lingua e media e si utilizza molto il. Le Bucoliche sono ricche di onomatopee e si predilige l'utilizzo della