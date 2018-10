Virgilio, Publio Marone - Biografia

Publio Virgilio Marone - Biografia

nasce nel 70 avanti Cristo ad, in provincia di Mantova nell'ex Gallia Cisalpina.Il padrepossedeva diversi poderi e aveva costituito la propria fortuna grazie all'agricoltura, all'allevamento e all'artigianato. Studia a, a Milano e si trasferisce successivamente a Roma. Nella capitale stringe amicizia con, a Napoli frequenta la scuola delle epicureoe nel 41 avanti Cristo subisce la, distribuite ai veterani di Cesare dopo la battaglia di Filippi. Per un breve tempo grazie la mediazione di Asinio Pollione riesce a riappropriarsi delle terre e tra il 42 e il 39 avanti Cristo scrive le, 10 libri in esametri. Attira l'attenzione diche lo include nel suo circolo di letterati propensi a sostenere l'ideologia augustea. Tra Roma e Napoli, conduce una vita tata e si dedica allo stesso tempo alla stesura delle sue opere. Dal 38 avanti Cristo su invito di Mecenate scrive le, 4 libri in esametri e nel 29 avanti Cristo si dedica all'. Spinto dal desiderio di visitare i luoghi che facevano da sfondo alle sue opere compie un viaggio in, per lui fatale. Forse in seguito ad un insolazione, morì nel 19 avanti Cristo e i suoi resti furono trasportati nella città di Napoli da Brindisi.