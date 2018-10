Virgilio, Publio Marone - Georgiche (4)

Publio Virgilio Marone - Georgiche

Le Georgiche vennero composte tra il 38 e 37 avanti cristo. Georgos in greco sta per contadino e georgiche significa canti dei contadini. Si tratta di uninche si presenta come una sorta di. Il vero fine è quello di celebrare i valori fondanti del principato Augusteo facendo corrispondere il ritorno alla terra alla politica restauratrice moraleggiante promossa dal princeps.Un altro fine è quello di appoggiare il programma politico di rilancio delle piccole e medie proprietà terriere penalizzate dalle guerre civili. La figura simbolo del contadino è un richiamo ideale alledel popolo romano e i valori della tradizione latina. Le georgiche sono. La prima è dedicata allala seconda all'. Nel poema ci sono numerosecome per esempio la peste del Norico nel terzo libro.La struttura dell'opera è costituita suiin quanto il primo e il terzo libro presentano toni cupi e pessimistici che insistono sulla durezza delle attività agricole e sul contributo negativo della storia e della natura mentre il secondo il quarto libro hanno toni più sereni e gioiosi e c'è un elogio della vita campestre presentata come una sorta di. Nel finale del quarto libro c'è poi ila Orfeo e Aristeo.