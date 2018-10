Orazio, Quinto Flacco - Odi (4)

Quinto Orazio Flacco - Odi

I primi tre libri delle odi vennero pubblicati nel 23 avanti cristo, l'ultimo invece nel 13 avanti cristo. Il titolo latino della raccolta è carmina. Secondo il poeta stesso con le Odi raggiunge il livello più alto diadattando la lirica romana alle forme metriche greche.I modelli di ispirazione sono tutti provenienti dal mondo greco tra cui troviamoda cui riprende il tema del vino, la metafora della e gioia per la morte del tiranno,da cui riprende il tema dell'amore,a cui si ispira per la grazia stilistica e la malinconia sul trascorrere della giovinezza e soprattutto, lirico corale ateniese specializzato nel genere encomiastico che viene dichiarato da Orazio comee lo influenza nelle eloquenza stilistica e nel periodare ampio.Lo stile di scrittura rivela unae, come Giorgio Pasquali sottolinea, la presenza della componente ellenistica nella raffinatezza espressiva è ottenuta grazie alla cosiddettae al. La callida iunctura consiste nel proporre espressioni che con poche parole addensino interi concetti.ha evidenziato la differenza con Virgilio che invece preferisce una poesia evocativa e suggestiva paragonando Orazio a un disegno ben definito e Virgilio al colore sfumato.Il labor limae invece è l'attentodei testi ripreso dalla tradizione dei neoterici che è garanzia di prestigio letterario. I temi portanti delle Odi sono simili a quelle delle Satire ma senza un'esposizione discorsiva. Orazio tratta della fugacità della vita e la caducità delle cose umane, invita a godere della vita in coerenza alla filosofia epicurea, propone inni alle divinità e banchetti, si dispiace per la morte degli amici ed è fortemente presente anche il tema dell'angulus collegato alla natura, dell'erotismo e della filosofia.