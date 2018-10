Orazio, Quinto Flacco - Odi (3)

Orazio - Le Odi

Le Odi sono ispirate pedissequamente alla poesia di Saffo e Alceo, già analizzato perché creatore del topos della nave in tempesta come simbolo dell’instabilità politica.Virgilio guardava a Teocrito ed Esiodo come esempi da riprendere e attualizzare, Orazio a Saffo e Alceo del settimo secolo a.C., che rappresentano due realtà opposte ma parallele: la prima era l’educatrice delle fanciulle del circolo del Tìaso, sull’isola di Lesbo, una comunità di ragazze adolescenti educate alla vita matrimoniale (14-17); il secondo era l’educatore dell’Eterìa, comunità maschile in cui i ragazzi venivano educati al valore della guerra e della prestanza fisica.In Grecia infatti, si partiva dalla prestanza fisica, a cui si univa quella intellettuale; oggi accade il contrario, il fisico è marginale rispetto all’interiorità, ha meno valore.Dall’Eteria nasce il termine “ginnasio”, che oggi indica i primi due anni del liceo classico, finiti i quali si è adatti ad affrontare i tre anni di liceo poiché si è sufficientemente allenati.Le tematiche delle Odi sono varie, e rispecchiano i suoi numerosi interessi: politica, lodi (seppur con ironia nascosta), volontà di ripercorrere i valori della vita, il fatto che la vita offra opportunità uniche.Orazio ha la particolarità di combinare temi più impegnati e meno impegnati, ma non di basso rango; questo è simbolo di una cultura completa e a tutto tondo.La scelta delle Odi permette di sposare otium e negotium: quando si scrive un’opera con valenza civile pratico l’otium ma offro un esempio di negotium che potrebbe essere un exemplum da seguire per i politici.Nell’intento civile c’è anche quello di riconoscere a se stesso un’importanza, dovuto probabilmente all’iniziale allontanamento: l’autocelebrazione è un riscatto forte dalla propria condizione sociale e dalla sua figura poetica sottovalutata.Nella ripresa di Saffo e Alceo adotta gli schemi più improbabili: non si limita a usare una metrica già conosciuta a Roma ma usa lo schema metrico che utilizzavano loro, spaziando dall’asclepiadèo primo e maggiore alla strofa saffica alla strofa alcaica.