La nascita della lingua Comune latina e il Sermo

Il sermo è il registro linguistico, vale a dire il livello della lingua usato, che dipende molto dal contesto. A Roma repubblicana erano presenti:Il sermo urbanus, padre della civiltà latina, lingua utilizzata nella città dalle persone colteil sermo rusticus, usato dagli abitanti delle campagneil sermo militaris, registro specialistico usato in ambito militare

Il latino subì molte variazioni che avvengono in epoca tarda (classica) infatti fino al terzo secolo a.C. il genitivo terminava in “-ai”, residuo arcaico di derivazione indoeuropea del genitivo in “-oi”, invece che in “-ae”. Un altro fenomeno di trasformazione riscontrabile è il rotacismo, per cui la S intervocalica si trasforma in R, visibile nella testimonianza del primo autore dell’antichità, quando ancora non si parla di letteratura, Appio Claudio Cieco.



Rispecchiando la lingua i valori della civiltà che si esprime attraverso di essa, ed essendo i latini un popolo prevalentemente di contadini, tanti termini sono legati al mondo dell’agricoltura, dell’allevamento e del lavoro nei campi. Ad esempio “pecunia”, denaro, deriva da “pecus”, pecora, dato che la ricchezza veniva indicata dalla quantità di bestiame che si possedeva. Non esistono termini neutrali, come oggi, indicavano tutti i valori della civiltà.