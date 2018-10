Testimonianze scritte antecedenti alla nascita della letteratura latina

Le generazioni venute prima della letteratura latina, la cui nascita si fa risalire al 240 a.C., quando vi fu la prima rappresentazione teatrale di Livio Andronico, avevano comunque sentito il bisogno di scrivere ai posteri per trasmettere il Mos Maiorum, ossia il “costume degli avi”.Le attestazioni di queste comunicazioni giunte a noi sono:le Leggi delle XII Tavole, che trasmettono la volontà della civiltà romana di porre per iscritto leggi già in uso per tramandarle e che segnano il passaggio dal “mos”, l’usanza, allo “ius”, il dirittogli Annales Maximi, la cui esistenza è stata citata da alcuni autori quali Tito Livio, nel IV-V secolo, degli elenchi che venivano pubblicati ogni anno in cui venivano scritti i consoli, che determinavano l’anno in cui ci si trovava, e tutti gli eventi importanti accaduti durante il loro governo, oltre agli uomini che hanno guidato guerre militari. Gli Annales definivano anche il calendario, stabilendo i giorni e dividendoli in “fasti” (da “fas”, lecito, in cui si può agire) e “nefasti”, in cui non si possono compiere sacrifici né combattere battagliele Laudatio Funebris, testi in onore dei defunti

Vi sono poi testimonianze legate alla recitazione, la letteratura latina nasce per filiazione di quella greca e si divide pertanto in epica, copiata dai greci, formata quindi quasi solo da traduzioni, e teatro, già presente perché a Roma c’erano già attestazioni performative.

A queste prime opere si uniscono le tradizioni greche che le elevano. I primi esperimenti di teatro latino sono:

i Fescennini, di carattere erotico e comico (difatti il termine “fescennino” assumerà il significato di “volgare”)

la Fabula Atellana, che prende il nome da Atella città vicino Napoli, componimento spicciolo con canovaccio ben definito che riguarda la quotidianità e i cui personaggi sono identificati per mezzo di maschere fisse.

i Ludi Scenici, piccole rappresentazioni accompagnate alla vita quotidiana che danno origine alle satire.