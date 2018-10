Letteratura latina - Origini e forme preletterarie in prosa e poesia

Letteratura latina - le origini e le forme preletterarie in prosa e poesia

La letteratura latina ebbe inizio a Roma nel,data della prima rappresentazione teatrale di Livio Andronico . Dalla riflessione filologica degli studiosi emerge infatti che fino ad allora esisteva soltanto unainche poteva avvenire sottoforma di tradizionee tradizione. La prima era la forma più pregevole di tradizione (nel senso etimologico del termine, "trasmissione") dei testi antichi e la più completa possibile. Essa avveniva su. In particolare, i testi della tradizione greca vengono ad oggi ritrovati per lo più su papiri arrotolati all'onfalòs (dal greco "ombelico", una bacchetta rigida) e i testi della tradizione latina su codici cioè pergamene ritagliate a forma di pagine e ricoperte da due tavolette lignee, le "valvae", a protezione di queste. Tramite l'uso di pergamene era inoltre possibile il fenomeno delche consisteva nel raschiare via l'inchiostro e riscrivere sopra i fogli usati(da qui la difficoltà di ritrovare manoscritti antichi autentici). La tradizione indiretta invece deriva dal ritrovamento , da parte degli studiosi, di frammenti e/o citazioni di testi antichi in contesti impropri (es. frammenti di un'opera all'interno di un'altra opera).La prima forma preletteraria in poesia è costituita dai. Essi erano una sorta di prosimetro caratterizzato da elementi prosastici e poetici, ritmati secondo una metrica precisa e quantitativa in cui veniva speso il verso(il più antico e nato a Roma) presentando numerosi artifici poetici come l'(rima). I primi carmina appartenevano al complesso religioso dei Salii ed erano recitati per lo più income iper propiziare la fertilità dei campi; col tempo però vennero spesi anche in ambito conviviale e bellico rispettivamente, i, durante i banchetti, e i, al termine di una vittoriosa campagna bellica.