Andronico, Livio - Vita ed Opere

Livio Andronico

: Nacque a Taranto e giunse come schiavo a Roma in seguito alla guerra tarantina che si verificò fra il 280 a. C. ed il 272 a.C.Divenuto liberto, assunse il nomen(nome gentilizio) del suo ex padrone, appartenente alla gens Livia.Le due date fondamentali nella sua vita furono:1) il 240 a.C.--- anno in cui fu rappresentata, grazie a lui, per la prima volta un'opera teatrale latina che prendeva spunto dal mondo greco2) il 207 a.C.---- quando compose, sotto richiesta dei pontefici del tempo, un Carme (canto, preghiera) Propiziatorio per Iuno Regina (la dea Giunone) al fine di allontanare i Cartaginesi che, guidati da Asdrubale, stavano attaccando.: si dedicò prevalentemente al genere tragico. Ci rimangono ben 8 titoli delle sue tragedie e pochi frammenti da cui possiamo dedurre la sua preferenza per argomenti tratti dal ciclo troiano.Si dedica, però, anche alla produzione comica. Di particolare importanza è il frammento ,tratto dal "Gladiolus", in cui un soldato spaccone dice di aver ucciso< a centinaia, a migliaia> e un interlocutore risponde < Erano pulci, cimci o pidocchi?>L'Odusia: si tratta dell'opera più importante del poeta. E' una traduzione latina in versi saturni, di cui ce ne rimangono una quarantina, dell'Odissea di Omero.Quest'opera riscosse un grande successo e rimase in uso come testo scolastico fino all'inizio dell'età augustea. La sua importanza è data anche perché per la prima volta si affronta la questione della traduzione come opera artistica.Per Livio, infatti, è importante attualizzare l'opera da tradurre per avvicinarla al nuovo pubblico, di conseguenza ,ciò giustifica la scelta dell'utilizzo dell'italico saturnio(e non il metro greco) e la costante ricerca ad equivalenti latini per tradurre istituzioni politiche, sociali e religiose greche. ES. Cantami oh Musa---- Cantami oh Camena (nome scelto da Livio per fare riferimento ai carmina, base della letteratura latina).Arcaismo nello stile: La poesia di Livio è sicuramente dotta, basti pensare che, dopo essersi ispirato alla poesia ellenica, per cercare di rendere l'impressione di arcaismo, come nei pomi omerici, studiò la lingua dei carmina epici e religiosi e cercò di inserirla un po' nelle sue opere.Il vertere latino: La scelta dell'arcaismo aiutò lo sviluppo successivo del genere epico. La scelta di "romanizzare" le opere tradotte, rende Livio Andronico una sorta di mediatore fra la cultura greca e quella latina. Il suo nuovo modo di intendere la traduzione segnerà anche i poeti a lui successivi tanto che sarà chiamata , ovvero "trasformare"