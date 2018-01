Yourcenar, Marguerite - Biographie

Marguerite Yourcenar

Le nom de cette femme écrivain est lié surtout à deux romans historiques qui lui ont donné une renommée mondiale: “Mémoires d’Adrien” et l’ “Œuvre au noir”. Le premier se situe à l’époque de l’empereur romain Adrien et le second se déroule au XVI siècle. Marguerite Yourcenar se fonde toujours sur une documentation très solide et détaillée, ce qui fait de ses deux romans des reconstitutions très proches de la vérité historique.Dans les” Mémoires d’Adrien” on voit l’empereur s’occuper de l’éducation d’un jeune homme qui deviendra Marc Aurèle, son successeur. Dans ses Mémoires, Adrien récapitule les étapes de sa carrière et ses nombreux voyages à travers l’Empire, ce qui nous permet de connaître sa personnalité et son amour pour les arts et l’architecture.Dans l’ “Œuvre au noir”, on a l’histoire d’un médecin du XVI siècle, Zénon, condamné pour dissection. Comme tous les savants de l’époque, il parcourt toute l’Europe et il met en évidence son désir de connaissance qui trouve un obstacle dans les dogmes religieux.Ces deux livres sont aussi un moyen pour permettre à Marguerite Yourcenar de faire, à travers Adrien et Zénon, des réflexions sur les grands thèmes de l’humanité: la guerre, l’amour, la connaissance, le plaisir, la mort, le suicide, la maladie et, pour cela, on peut dire qu’ elle se rapproche de Montaigne.Cependant Marguerite Yourcenar n’a pas écrit seulement deux romans historiques. Sa production romanesque est très vaste (Barrage contre le Pacifique, Moderato Cantabile, Les Petits Chevaux de Tarquinia, Le Ravissement, pour citer les plus connus). Les thèmes qu’elle développe dans ses romans sont:le thème de la femme malheureuse dans ses désirs contrariés ou non réalisésle thème de l’amour impossible et d’où dérive une souffrance tellement grande qui amène à la foliel’ennui et le vide de l’existence et donc la solitude. Souvent le temps paraît interminable et rien ne se passe.l’absence de communication entre les êtres ce qui est souvent avec les lieux choisis, des lieux vagues et à moitié vides comme les paysages indochinois au milieu de l’eau, des lieux balnéaires presque déserts ou bien une ville très banale, quelconque.Bien que Marguerite Yourcenar n’ait jamais adhéré à l’esthétique du nouveau roman, elle adopte le principe de la suppression de la psychologie. En effet, dans ses romans il n’y a pas d’analyse, car les personnages sont montrés dans leurs actions et surtout par de qu’ils disent.