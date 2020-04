Rousseau,Jean-Jacques - Discorso sull'origine dell'ineguaglianza tra gli uomini

Rousseau - Discorso sull'origine dell'ineguaglianza tra gli uomini

Nel Discorso sull'origine dell'ineguaglianza tra gli uomini, Rousseau parla di ciò che sta alla base della disuguaglianza fra gli uomini: secondo l'autore la nascita della proprietà privata è la causa dei mali e delle ingiustizie che hanno afflitto la società.Per Rousseau a corrompere la natura umana è il progresso della società, a partire dalla nascita della proprietà privata, emblematicamente sottolineata dai danni provocati dal “primo che, avendo cinto un terreno, pensò di affermare: questo è mio”.Costui, che trovò delle persone “semplici” che gli credettero, fu il fondatore della società civile, cui l'autore da un'accezione negativa: lo si evince già da questa prima frase del brano.A dimostrazione di ciò esprime un giudizio, definisce coloro che hanno creduto a il fondatore della società civile persone semplici, poco avvedute. La frase successiva inizia con quanti, è perciò un'esclamazione; inoltre inserisce un'accumulazione, un'enumerazione da cui deriva un ritmo accelerato e incalzante. Nella medesima frase è presente un'ulteriore figure retorica: una anafora. Altri aspetti linguistici su cui è necessario porre attenzione è l'imperativo “guardatevi”, che sta a significare che gli uomini devo stare attenti dall'ascoltare l'“impostore”, che ha detto questo è mio. Rousseau afferma inoltre che gli uomini sono perduti se dimenticano che i frutti sono di tutti e che la terra non è di nessuno, così come nel giardino dell'eden. Il tono è indignato, ma al contempo esortativo, appassionato; così come lo era il XXVI capitolo del Principe. Si percepisce una diffida nei confronti di coloro che vogliono imbrogliare gli uomini e verso coloro che si fanno imbrogliare.