Romantisme - Description

Le Romantisme

Le Romantisme est un mouvement culturel e littéraire du XIXe siècle ; il est transnational : pour la première fois depuis l’Humanisme, c’est le premier courant qui dépasse les frontières du pays et qui on retrouve partout en Europe. Il concerne tous les arts, veut briser tous les dogmes classiques, visant à une libération de l’imagination et de la langue. Le Romantisme privilège l’expression du moi et des thèmes comme la nature et l’amour, le sentiment irrationnel pour excellence. Il ne veut pas enchainer la création, il est la libre expression des passions. Les romantiques refusent tout compromis avec le rationalisme : s’ouvrent à une nouvelle sensibilité, ils parlent du moi et exaltent une vision subjective de l’individu. Napoléon s’oppose à ce mouvement et en encourage un autre, le Néoclassicisme, qui imite de manière stérile l’art grec et romain et qui est plus apte pour célébrer son empire. Napoléon ne veut pas que le Romantisme se propage parce qu’il incite les citoyens à prendre conscience de ses droits et à se révolter. Le mouvement du XIXe siècle est en contraste avec les Lumières parce qu’il met les sentiments, et pas la raison, au centre, mais il y a aussi des éléments de continuité : Jean-Jacques Rousseau , par exemple, avait déjà donné beaucoup d’importance à l’individualité, surtout dans « Julie ou la Nouvelle Héloïse », « Les Confessions » et « Rêveries du promeneur solitaire » . Il fonde son œuvre sur le moi, en ouvrant la voie au Romantisme. En France , on a deux générations des auteurs romantiques : la première génération, ou Romantisme doctrinale, est celle du mal du siècle, qui subit l’influence de la littérature anglaise et allemande ; on redécouvre la passion de Shakespeare , l’atmosphère sépulcrale et crépusculaire crée par Thomas Gray, James Macpherson dan « Les chats d’Ossian » et Lord Byron, dont vie représente celle du héros romantiques. Il sont conditionnés aussi par Goethe et Schiller, interprètes du mouvement du Sturm und Drang. La seconde génération, le Romantisme flamboyant, est plus calme et continue à écrire jusqu’à 1850. Le terme «romantique» nait au XVIIe siècle pour s’apporter aux récits du Moyen-âge, écrits en langue romane, ensuite est utilisé pour décrire les sentiments évoqués par un paysage et en XIXe siècle est employé comme contraire du classique. Les mots clés du Romantisme sont : le refus du culte de la raison, c’est-à-dire l’exaltation du monde de l’irrationnel, qui nous permet d’entrer en contacte avec l’inconnu et le mystère, le culte du moi, parce que ,en refusant la rationalité, les auteurs découvre une voie intime et ils souffrent un ennui existentielle. Puis on a le mal du siècle, un profond sentiment d’insatisfaction qui n’a pas une cause sure et qui ne peut pas être soigné, les romantiques cherchent toujours de rejoindre un bonheur qui n’existe pas dans la vie sur terre. Autres mots clés sont la nature, qui soulage l’âme de l’auteur et qui devient un lieu de réfugie du écho des sentiments, et l’exotisme : nait un gout pour ce qui vient des autres pays du monde, on commence à voyager pour plaisir et les voyages sont toujours plus longes ; les romantiques s’inspire des paysages de l’Italie, de l’Espagne et de l’Orient et ils recherchent un ailleurs physique, métaphysique, mais aussi dans le temps. On tourne au passé, surtout au Moyen-âge, la période de la naissance des nations. Un trait important du Romantisme français est l’engagement politique : les auteurs ont une sensibilité supérieure, ils sont des prophètes et des guides pour le peuple. Pendant le Romantisme, on explore les aspects plus obscures de la spiritualité comme l’occulte et l’exotérisme, et on refuse les modèles classique et le principe d’imitation, on commençant à mélanger les genres. Les points des repères sont le 1820 pour le débout, date de la publication du premier recueil poétique, « Les Méditations poétiques » , et le 1843 pour la fin, date du échec de « Les Burgraves » de Hugo.