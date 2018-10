Maupassant, Guy de - Idées et thèmes de son ɶuvre

Maupassant: idées et thèmes de son ɶuvre

Maupassant exprime ses idées au sujet de l’œuvre littéraire dans la préface du roman “Pierre et Jean”: le roman doit représenter la vie, cependant le romancier doit être capable de choisir dans l’ensemble des événements ceux qui sont essentiels pour donner l’illusion de la vie. Pour cette raison, Maupassant excelle dans le genre littéraire de la nouvelle car, dans un récit bref il faut avant tout dégager les traits essentiels, pour privilégier la sobriété, l’équilibre et la clarté. En tant que réaliste, Maupassant situe ses récit dans un lieu et dans un temps réels et ses histoires sont simples, voire banales et souvent tirées des faits divers.Le récit qui lui a valu le succès et qui exprime sa vision du monde profondément pessimisme est «Boule de suif», une satire sociale très marquée de la bourgeoisie hypocrite et intéressée, au moment de la guerre franco-prussienne. Pour Maupassant l’homme est une bête à peine supérieure aux autres. Il ne croit nui en Dieu, ni en la science, car elle ne peut tout savoir, ni en la philosophie qui n’est pas à même de tout expliquer, ni à la religion, considérée comme un faux semblant. Sa vision de l’homme aussi est pessimiste: il en dénonce la bêtise, la mesquinerie et la cruauté.Dans son désir de comprendre tous les mécanisme du cɶur humain, il s’intéresse aussi aux cas pathologiques et en particulier aux maladies mentales. Bien que ce soit à la mode à l’époque de Maupassant qui est aussi celle de Zola , le goût de Maupassant est probablement lié à son propre état mental, ce qui constitue une preuve ultérieure de son pessimisme. En effet, dans son ɶuvre, le thème de la folie à travers ses différentes manifestations est toujours présent: fétichisme, obsession, schizophrénie. Et cela permet à l’écrivain de glisser, quelquefois, vers des récit fantastiques.C’est le cas de deux récit «Le Horla» et «La Peur» où le fantastique naît de l’impossibilité pour le lecteur de donner une réponse au sujet de l’existence d’une réalité surnaturelle qui s’acharne contre le protagoniste.