Houellebecq, Michel - En présence de Schopenhauer

En présence de Schopenhauer

"En présence de Schopenhauer" est un essai rédigé par l'auteur français Michel Houellebecq. Le livre a été publié en 2017.Houellebecq dédie ce court essai à Schopenhauer, qu'il considère comme l'un de ses maîtres. En fait, bien qu'il ait approché le positivisme de Comte, l'auteur éprouve pour Schopenhauer une affection et une admiration non comparables.Presque comme s'il y avait un lien objectif et froid avec Comte, purement idéologique, et avec Schopenhauer un lien affectif et profond. La pensée de Schopenhauer suscite également de la sympathie en lui et le lecteur peut deviner ses raisons.Par conséquent, toutes les choses liées à la volonté de vivre, c'est-à-dire les objets possibles de son désir, tels que la richesse et la renommée, sont abhorrées et considérées comme trompeuses. Tout est vanité. La philosophie de Schopenhauer est comparée au bouddhisme mais, en fait, certains mystiques chrétiens ont peut-être recherché une annulation de leur propre volonté (dans celle de Dieu) pas entièrement différente. Bien sûr, un homme de lettres comme Houellebecq aime aussi le rôle de l'art dans la philosophie de Schopenhauer comme instrument de connaissance. L'artiste regarde l'objet d'une manière complètement détachée de la volonté, puis le contemple de manière désintéressée avec une naïveté qui n'est pas accordée à l'homme ordinaire. Schopenhauer distingue clairement le sublime de la tentation. Le sublime suppose le détachement de la volonté.Selon Shopenhauer, l'intellect est un grand soulagement. Car s'il est vrai qu'un idiot se contente de plaisirs sensuels, il est également vrai qu'il faut l'intellect même pour en jouir plus à fond et en tout cas les plaisirs de l'esprit sont exclus à l'idiot. Il est vrai aussi que l'homme oscille entre douleur et ennui et si l'idiot s'ennuie plus facilement parce qu'il est moins enclin à la spéculation, c'est-à-dire à se divertir, il est aussi vrai qu'il ressent moins de joie et de douleur (plus fréquent que joie).