Houellebecq, Michel - Les Particules élémentaires

Les Particules élémentaires

"Les Particules élémentaires" est un livre écrit par l'auteur français Michel Houellebecq. Le livre a été publié en 1998.Au centre de ce roman se trouve l'humanité avec son propre pivot tordu: l'homme, qui, en tant que tel, ne peut ignorer la société dont il est victime et bourreau, esclave et maître.Le mot clé qui résume l'essence de ce roman est le désir.En suivant de près (de très près) les désirs les plus profonds de deux quasi-frères qui incarnent les archétypes de la société d'accueil, on assiste à la montée en puissance de la libéralisation ludique du sexe et à l'extrémisation du progrès scientifique.Le roman est bien structuré dans le récit chronologique et dans le passage d'un niveau narratif à un autre.On distingue deux personnages principaux: Bruno et Michel. Les récits de leur vie alternent (et, avec lui, deux styles narratifs très différents).Michel et Bruno sont des demi-frères, engendrés par la même mère, qui les ont ensuite abandonnés aux soins de leurs grands-mères paternelles respectives. Les garçons grandissent donc dans des environnements différents. Michel a immédiatement montré un vif intérêt pour la science et son talent n'a pas tardé à se manifester dès les premières années d'école. Bruno, quant à lui, souffre de la perte de sa grand-mère qui s'est occupée de lui et est contraint de vivre sa petite adolescence dans un internat, souffrant d'abus et de violences psychologiques graves.