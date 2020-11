Houellebecq, Michel - La carte et le territoire

La carte et le territoire

"La carte et le territoire" est un livre écrit par l'auteur français Michel Houellebecq. Le livre a été publié en 2010.Dans ce roman, Houellebecq a peut-être tenté de relier étroitement l'individualité au collectif, et les deux à ce qui «gouverne» le monde: l'argent, la renommée, l'ambition. Le dispositif narratif est le personnage de Jed, à travers lequel il démontre que vous pouvez avoir de l'argent et du succès sans pouvoir trouver votre propre identité dans le monde.Le roman est divisé en trois parties, caractérisées par une progression de rebondissements. Dans la première partie du roman, la période Michelin a lieu occupe la première partie du roman, au cours de laquelle Jed rencontre Olga (une belle femme russe qui travaille pour Michelin). Olga aide Jed à s'établir dans la haute société. Aussi, pendant la «période Michielin», Jed rencontre l'écrivain Houellebecq.Jed a un père atteint d'un cancer, qui vit dans une clinique et Jed lui rend visite assez souvent, discutant de la vie ou ne parlant pas, laissant les silences combler les lacunes de tristesse et de nostalgie. Le père, contre la volonté de Jed, se rendra secrètement à Zurich, dans la meilleure clinique où l'euthanasie est pratiquée et, conformément aux lois suisses, se fera incinérer et laissera le vent disperser ses restes dans la nature. A partir de ce moment, la nature, «le territoire», fera l'objet des études de Jed.