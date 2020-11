Houellebecq, Michel - Soumission

Soumission

"Soumission" est un livre écrit par l'auteur français Michel Houellebecq. Le livre a été publié en 2015.Dans ce roman, trois histoires s'entremêlent, rappelant respectivement: la parabole religieuse de Huysmans, le célèbre auteur de "À rebours", manifeste de l'esthétique, l'histoire du protagoniste, éminent érudit du même et professeur d'université et la montée des Frères Des musulmans qui prendront le pouvoir dans une France prête à céder à tous les niveaux de culture.Le thème commun entre ces trois histoires est celui de l'évasion du monde. Le protagoniste du roman de Huysmans vit une vie terne, entouré de l'esthétisme le plus exotique, à la recherche d'un sens à trouver peut-être dans la foi. En lisant entre les lignes, le thème le plus profond semble être celui de la recherche de la paix et de la tranquillité.Dans la fiction du roman, nous sommes vers 2022, dans une France où désormais l'assouplissement des coutumes et la perte de tempérament politique prennent le dessus, monte à la présidence de la république ... un musulman.Le titre du roman est provocateur et fait référence au choix du protagoniste. Le protagoniste, François, à la fin du livre, se convertit à l'islam, se soumettant, comme en son temps (mais sans se soumettre) avait fait le grand auteur français qui a grandement influencé notre D'Annunzio, Jori Karl Huysmans. François est professeur à la Sorbonne et est un spécialiste de Huysmans.