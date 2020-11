Houellebecq, Michel - Extension du domaine de la lutte

Extension du domaine de la lutte

"Extension du domaine de la lutte" est un livre écrit par l'auteur français Michel Houellebecq. Le livre a été publié en 1994.Dans cette nouvelle, Houellebecq décrit la vie ordinaire d'un informaticien de moyenne envergure. Le protagoniste rend souvent visite aux clients de l'entreprise pour laquelle il travaille, afin d'organiser des formations et de mettre en œuvre le logiciel commercialisé.Il est accompagné de collègues malchanceux et marginalisés auxquels il réserve une vaine mais tendre compassion. Le protagoniste est un individu désabusé, aigri, abandonné, conduit à la dépression par une intelligence cynique qui ne trouve pas de sens à la vie, même après avoir disséqué les pièces avec une précision chirurgicale. Le protagoniste a une capacité d'analyse profonde, subjugué par la banalité de la vie qui l'entoure.À certains endroits, le narrateur se réfère directement au lecteur, tandis qu'à d'autres endroits, la vie du protagoniste est racontée. Il existe également des extraits d'écrits socio-philosophiques-zoologiques écrits par le protagoniste lui-même.Ce roman constitue une critique de la société libérale, de la loi du libre marché, de la concurrence impitoyable comme tissu conjonctif de notre société qui a sacrifié les relations entre les individus à sa cause.